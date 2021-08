Během prvního pololetí se největší komunikační síť světa dostala na předkrizové úrovně. Tržby přesáhly 6,1 miliardy liber.

Růsty všude, kam se člověk podívá. Tak by se ve zkratce dalo shrnout zveřejňování výsledků komunikační skupiny WPP. Reportované tržby za první pololetí meziročně narostly o 9,8 procenta a přesáhly 6,1 miliardy liber (přes 183 miliard korun). Vezmou-li se v úvahu jen tržby z pokračujících operací, činil by růst 16,1 procenta. Jen za druhé čtvrtletí by to bylo 26,4 procenta. „Zaznamenali jsme nejsilnější kvartální růst v naší historii, dokonce ve chvíli kdy 95 procent našich zaměstnanců stále pracuje z domova,“ nešetřil chválou šéf WPP Mark Read (na úvodní fotografii).

Skupině se během prvního pololetí podařilo v tržbách bez přenesených nákladů překonat i úrovně prvního pololetí předkrizového roku 2019, což WPP původně očekávala až v roce 2022. Růst byl hlášen ve všech regionech, přičemž nejsilnější byl v domovské Velké Británii a Západní Evropě. Dařilo se i ve všech ekonomických sektorech.

Výsledky pak byly taženy zvýšenými útratami zadavatelů za inzerci, které mířily především do digitálních kanálů. Mediální agentura GroupM, která patří pod WPP stejně jako například Ogilvy, očekává celoroční růst útrat za reklamu o 19 procent (digitál o 21 a TV o 9 procent).

„Očekáváme, že růsty vydrží i v druhé polovině roku a budeme mít dobře nakročeno i do roku příštího,“ dodal Read. Skupina si zároveň chválila, že se vyplatily investice do kreativních lidí, díky nimž síť získala 190 lvů na letošních Cannes Lions, i vyplácející se strategii fúzí a akvizic pro zjednodušení sítě a rozšíření jejích služeb, které se více zaměřují na data, technologie a obchod.

Podobně si výsledky za první pololetí chválili i ostatní sítě. Publicis Groupe utržila za prvních šest měsíců roku téměř 5,5 miliardy eur (141 miliard korun). Provozní marže rostla o 16,5 procenta, nejlépe za první pololetí vůbec. Omnicom se potom pochlubila pololetními tržbami téměř sedm miliard dolarů (přes 152 miliard korun) a rovněž zmínila organický růst na všech trzích a ve všech oborech. Síť Interpublic dosáhla čistých tržeb na úrovni 4,3 miliardy dolarů (téměř 94 miliard korun), což představuje růst o 12,3 procenta. Z největších komunikačních sítí se čeká už jen na výsledky Dentsu.