Jedenáct největších zadavatelů, mezi které patří Coca-Cola, Pepsi, Nestlé či Mars, se dohodlo, že už dětem nebudou inzerovat čokoládu, brambůrky, zmrzlinu ani limonády.

Velké světové značky se dohodly na dalším globálním omezení inzerce týkající se produktů s vysokým obsahem tuku, cukru a soli. Podle Světové federace zadavatelů reklamy WFA už se tedy nebude cílit na děti do 13 let věku v kategoriích čokolády, bonbonů a sladkostí, brambůrků, limonád a zmrzliny. To je výsledkem podpisu dohody Globální zodpovědná marketingová politika 2021, na níž se shodla mezinárodní aliance výrobců jídla a pití IFBA, a která nahrazuje předchozí ujednání z roku 2014.

Členové WFA vyjednávali osmnáct měsíců, pod dohodu se podepsalo jedenáct společností: The Coca-Cola Company, Danone, Ferrero, General Mills, Grupo Bimbo, Kellogg, Mars, Mondelēz International, Nestlé, PepsiCo a Unilever.

„Jedná se o velký krok kupředu ve snaze zlepšit způsob, jakým jsou dětem inzerovány různé typy jídla a pití. Díky tomu, že se vychází z nutričních kritérií, mělo by dojít k viditelné změně na všech trzích světa,“ uvedl Will Gilroy, ředitel pro politiku a komunikaci WFA.

Od původní dohody z roku 2014 se ta letošní liší v pěti hlavních oblastech. Dotýká se dětí do 13 let věku (dříve to bylo 12) a sjednotila se s definicí dítěte podle Mezinárodní obchodní komory (ICC) a regulací digitálního marketingu podle COPPA a GDPR. Zpřísněna byla nově i definice dětských médií – nově jsou tak charakterizovány kanály, jejichž publikum tvoří z 30 procent děti do 13 let (oproti dřívějším 35 procentům dětí do 12 let). Byla představena globální nutriční kritéria produktů, jimiž je inzerce omezena. Dohoda se nově týká i influencer marketingu. Do dohody jsou zapojeny i rámcové požadavky na zodpovědnou komunikaci jídla a pití podle ICC, podle nichž například musejí být reprezentovány přiměřené porce a podporovány správné dietní návyky.

Nová pravidla začnou platit od 1. ledna 2022, takže budou mít členové IFBA čas na interní změny i briefy pro agentury na všech trzích. Pak aliance plánuje monitorovat, zda zadavatelé dohodu dodržují.