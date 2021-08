Inovovaný web i aplikaci vytvářel interní tým, jenž byl kvůli digitalizaci sestaven loni. Pomohla analýza zákaznické zkušenosti.

Novou mobilní aplikaci a web spustil RegioJet dnes – v úterý, 3. srpna – v prodeji jsou jízdenky již na celé podzimní období, až do prosince letošního roku. RegioJet počítá na podzim s plným rozsahem provozu svých vnitrostátních a mezinárodních vlakových a také autobusových spojů.

„Cílem přípravy nového webu a aplikace bylo zpřehlednit a zpřístupnit to, co je z pohledu zákazníka nejdůležitější: vyšší přehlednost spojů v čase, výhody jednotlivých tříd, výběr oblíbeného sedadla, plánování rozsáhlejších cest a notifikace nebo personalizace zákaznického účtu“, říká Petr Beťák, ředitel oddělení Digitálního produktu Holdingu Student Agency.



Srovnání starého a nového systému

Návrh nového webu i mobilní aplikace vycházel z rozsáhlých rozhovorů a analýz zákaznického chování nejen na webu a v mobilní aplikaci, ale i přímo ve vlacích, v autobusech nebo nádražích.

Uživatelé například upozorňovali na potřebu vylepšit vyhledávání stanic a zastávek, fungování a chování košíku, zapamatování oblíbené platební metody, primárně Apple Pay a Google Pay. Jako zásadní parametr se pak z pohledu uživatelů ukázala přehlednost při použití na mobilních zařízeních.

Inovovaný web a mobilní aplikaci vytvářel nový front-end digitální tým RegioJetu, který vznikl v loňském roce jako součást nové strategie holdingu a orientace na oblast digitalizace. Stavěl na existujících systémových řešeních, ale cílem bylo posunout uživatelskou zkušenost blíže evropským standardům a reagovat na širší nabídku destinací dosažitelných spoji RegioJet a s tím spojené potřeby zákazníků.

Testovací provoz se zapojením části uživatelů podle společnosti ukázal, že se podařila zlepšit přehlednost prezentovaných informací, nákup jízdenky je nyní paradoxně rychlejší i když je rozdělen do více kroků a zvýšil se počet dokončených rezervací. Významně se také zlepšila výkonnost webu a jeho rychlost. „Čas nákupu jízdenky se v průměru zrychlil o devět vteřin. Konverzní poměr (podíl nově příchozích zákazníků, kteří se rozhodnou k nákupu) je pak u nových zákazníků dokonce o sedm procent lepší“, říká produktový manažer pro digitalizaci, Petr Bednárik a dodává: „Naše evropská i globální konkurence investuje do zlepšení digitální zkušenosti v dopravě. Musíme mít stejnou úroveň digitalizace i s ohledem na naši další expanzi a plány na rozšiřování spojů.“

RegioJet plánuje dále posílit svou pozici na evropském dopravním trhu a vlaky RegioJet by měly v letošním a příštím roce nově zamířit například do Polska, Německa, do Belgie či Nizozemí. Společnost dává důraz především na mobilní aplikaci. Cílem je, aby ji využívali nejen pravidelní cestující ale také turisté a návštěvníci, kteří zavítají do Česka nebo do dalších zemí, ve kterých dopravce působí. „Budeme systematicky reagovat na potřeby uživatelů, jejich zpětnou vazbu a přinášet i nové funkcionality, které vycházejí z širokého portfolia služeb celého Holdingu. Máme strategii dalšího rozvoje našich webů a aplikací na období příštích třech let,“ dodává Petr Beťák, ředitel Oddělení digitálního produktu.