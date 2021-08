Prostřednictvím nového brandu chce asociace podporovat rozvoj fotbalového sportu ve všech jeho podobách. Spouští i kampaň Náš fotbal má smysl.

Fotbalová asociace ČR (FAČR) vyjadřuje kampaní respekt a podporu lidem, bez nichž by fotbal nemohl existovat. Kreativní koncept, brandovou strategii a vizuální identitu pro značku sjednocující všechny fotbalové sporty připravila agentura VMLY&R.

S pomocí kampaně i nové značky chce FAČR mimo jiné zastavit úbytek lidí aktivně hrajících kopanou, jež v Česku nedávno oslavila výročí 120 let. „Jednou z největších výzev je oslovení mladé generace, ale chybí i kvalifikovaní trenéři, kteří by mladé talenty vychovávali. Chtěli jsme proto vytvořit základnu pro český fotbalový sport, která by zastřešila širokou rodinu fotbalových sportů a zároveň podpořila rozvoj našeho nejpopulárnějšího sportu ve všech jeho podobách,“ říká Václav Kudrna, ředitel pro strategii FAČR.

Nová samostatná značka Náš fotbal sdružuje vše, co nespadá přímo pod Fotbalovou asociaci ČR, reprezentační výběry a nejvyšší profesionální soutěže. Zároveň ale vytváří zázemí, z kterého mohou tyto instituce čerpat. Cílem je nechat volnost pro přirozený rozvoj a vlastní iniciativu jejím jednotlivým členům.

„Značka vyjadřuje pochopení a respekt stávajícím členům fotbalové rodiny, na druhé straně je dostatečně zábavná, současná a atraktivní, aby přilákala novou krev k tomuto sportu. Při přípravě strategie a kreativního konceptu jsme těžili z toho, že v agentuře fotbalem žijeme. Získali jsme tak spoustu cenných insightů od aktivních hráčů i vášnivých fanoušků,“ říká Eliška Veselá, Account Manager VMLY&R.

Podle agentury název Náš fotbal vyjadřuje základní ideu, že značka patří všem. Každý si za ní může lehce představit ten svůj fotbal, ať už je to ženský, plážový, mládežnický, futsal nebo takzvané pralesní ligy. „Značka Náš fotbal věří, že fotbal je takový, jací ho lidé dělají. Od trávníkářů, kteří každý den musí válčit s krtky, až po obětavé rodiče, kteří děti poctivě vozí na trénink. Představení značky je tak vlastně oslavou všech, kteří fotbal dělají na všech možných úrovních i v nejrozličnějších rolích. To je také hlavní myšlenka první kampaně pod touto značkou s názvem Náš fotbal má smysl,“ vysvětluje Miroslav Pomikal z agentury VMLY&R, který se spolu s Tomášem Mrkvičkou podílel na přípravě strategie a kreativního konceptu.

Vizuální identitu pro značku Náš fotbal navrhla a kompletní brandový manuál připravila agentura VMLY&R ve spolupráci s designérem Janem Mouchou. Takzvaný dynamický logotyp Našeho fotbalu vyjadřuje rozmanitost střel na branku pomocí různého umístění a velikosti písmene „O“ coby míče. V různých reklamních a komunikačních materiálech je tedy možné použít jednu z těchto variant.