Společnost je hlavním partnerem festivalu už druhým rokem. S motivy tematické kampaně „LoveCan“ vyzdvihuje hodnoty respektu, porozumění a lásky.

The Coca-Cola Company, která je dlouhodobým partnerem světového LGBT+ festivalu WorldPride, je i letos hlavním partnerem právě probíhajícího festivalu Prague Pride. Svou podporu navíc vyjadřuje vyvěšením banneru s duhovou vlajkou a motivy kampaně „LoveCan“ na hlavní budovu společnosti v Kyjích či distribucí speciální neprodejné edice Coca-Cola plechovek „LoveCan“.

„Již po generace patří optimismus, respekt a diverzita mezi silné hodnoty společnosti Coca-Cola. Nemělo by být proto překvapující, že právě rovnoprávnost a začlenění LGBT+ lidí do společnosti také patří mezi naše interní i veřejné závazky,“ říká Veronika Němcová, Public Affairs,Communications & Sustainability Manager společnosti The Coca-Cola Company Czech Republic.

Vlajky na budově společnosti

Zástupci Coca-Coly a Prague Pride

Jedenáctý ročník Prague Pride probíhá od 2. do 8. srpna 2021 a v současné době patří festival mezi největší kulturní akce v České republice. Ačkoli letos neproběhne známý průvod Prahou kvůli opatřením proti covid-19, program festivalu i přesto nabízí přes sto různých akcí. Na hlavních místech letošního dění, kterými jsou Střelecký ostrov, Kasárna Karlín a Život 90, nabízí společnost Coca-Cola občerstvení účastníkům Prague Pride i organizačnímu týmu. Na Střeleckém ostrově je navíc připravena Coca-Cola chillout zóna.

„Jsme neskutečně vděční za všechny naše partnery, kteří se nebojí ukázat, že mají stejné hodnoty jako my, a kteří nám dodávají velké množství podpory,“ říká mluvčí spolku Prague Pride Daniel Zikmund.