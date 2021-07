Série videí od agentury Extroverts pro L’Oréal Professionnel, Kérastase a Redken vyzývá, aby si lidé užili chvilku pro sebe v kadeřnictví.

Kampaň s hastagem #ZaslouziteSiTo se točila ve třech zemích, poběží jeden měsíc a obsahuje dvanáct videí s různými insighty pro značky L’Oréal Professionnel, Kérastase a Redken. Cílem je dostat lidi zpět do kadeřnických salonů, do rukou pravých profesionálů, kteří se jich již nemohli dočkat. Za kreativním konceptem a strategií spolu s produkcí stojí agentura Extroverts, režie se ujal Véna Píša, kamera byla v rukou Lubomíra Krupky.

Série krátkých videí navazuje na úspěch videa #zasespolu z kampaně konce loňského roku. „Chtěli jsme přinést reálné insighty z doby, kdy jsme seděli doma a opravdu snad každý potřeboval kadeřníka. Každý z nás zaslouží malou odměnu za to období, které je za námi,“ říká ke konceptu # ZaslouziteSiTo Lenka Halásová, CEO agentury Extroverts. Anna Nečasová, Brand Activation Manager L’Oréalu, dodává: „Velmi rádi jsme šli do spolupráce znovu. Koncept nenásilným způsobem odkazoval na kampaň #ZaseSpolu, ale zároveň respektoval novou realitu, ve které hrála hlavní roli touha lidí vrátit se zpět do normálu, užívat si volný čas a nechat o sebe pečovat tak, jak byli zvyklí dříve.“

Loňské video si můžete připomenout zde: