Globální výdaje na inzerci dosáhnou podle WARC letos 665 miliard dolarů. Za druhé letošní čtvrtletí bylo tempo růstu nejvyšší za posledních deset let.

Černé scénáře propadů reklamního byznysu se nenaplnily. Loňský pokles globálních útrat za reklamu o 5,4 procenta, jenž byl nakonec poloviční oproti původním předpovědím, vynahradí už výsledky letošního roku. Výdaje na inzerci by měly jen během letošního roku vyrůst o 12,6 procenta na 665 miliard dolarů, což je v přepočtu zhruba 14,4 bilionu korun.

Dalších 8,2 procenta by měl činit nárůst v příštím roce, kdy útraty za reklamu překročí hranici 700 miliard dolarů. Ukazují to výsledky nové studie výzkumné společnosti World Advertising Research Center (WARC). Ohledně světového vývoje je optimističtější než dříve, kdy pro letošek předvídala zhruba poloviční růst (o 6,7 procenta).

WARC vydává studii každé čtvrtletí a letošní druhý kvartál ukázal nejrychlejší tempo růstu za posledních deset let. Meziročně vyskočilo dokonce o 23,6 procenta a globální útraty tak dosáhly téměř 158 miliard dolarů. Dařilo se prakticky všem formátům, ale největšími tahouny jsou on-line kanály. Jedná se především o inzerci v e-commerce (meziročně + 59,5 procenta) a vyhledávání (50,6 procenta).

E-commerce se bude podle WARC dařit celý letošek. Značky budou na těchto platformách za inzerci utrácet více než v loňském pandemickém roce. Tehdy se na online reklamu začaly soustředit výrazněji, zatímco klasické offline kanály vykázaly poklesy.

„Nový čtvrtletní výzkum ze stovky trhů po celém světě poprvé ukazuje význam posunu k online inzerci kvůli covid-19. Růst útrat typicky vedl nad offline médii o dvacet procentních bodů, ale v posledním čtvrtletí loňského roku se vyšvihl dokonce na 41 bodů,“ uvedl k výsledkům studie James McDonald, řídící editor WARC Data a pokračoval: „Investice do offline médií loni klesly celosvětově o 63 miliard dolarů. Byl to tak pro majitele médií nejhorší rok v živé paměti. Pro letošek by ale všechna média měla zaznamenat růst příjmů z inzerce, který ve většině případů vydrží i do roku 2022. Nejvíce ale budou z uzdravování reklamního trhu opět těžit online média.“

Vedle onlinu a tradičně silné televize má podle WARC letos zaznamenat dvojciferný růst i pandemií postižená venkovní reklama. Výrazný skok čeká i kinoreklamu, která loni trpěla kvůli uzavřeným biografům. Mírný růst pak čeká i noviny a časopisy.

Z pohledu regionů se bude inzerci dařit nejlépe v Jižní Americe, ale dvojciferné růsty zaznamená i Evropa, USA a Asie. V případě oborů se očekávají dvojciferné růsty v telekomunikačních službách a energetice, médiích a vydavatelstvích, finančních službách, retailu a obchodu a průmyslu.