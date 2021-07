Spolu se slavnou agenturou společnost ve čtyřech spotech ukazuje sport, v němž se poprvé soutěží na olympiádě v Tokiu, i komunity, které mu pomohly k rozmachu.

Sedmnáct dní vznikala na čtyřech kontinentech multiplatformní globální kampaň, kterou pro skupinu Facebook připravila slavná kreativní agentura Droga5. Soustředí se na téma komunit. Se sloganem „We change the game when we find each other“ (Když najdeme jeden druhého, měníme hru) ukazuje skupiny lidí, které se našly i díky různým aplikacím Facebooku, a které pomohly skateboardingu k rozmachu. Ten vedl i k zařazení sportu do olympijských her, poprvé se v něm bude soutěžit právě na letošní olympiádě v Tokiu.

„Debut skateboardingu na olympijských hrách nám přišel jako perfektní chvíle na to, ukázat, jak se tento sport rozvinul, aby byl více inkluzivní, a představit, jako roli hrály aplikace Facebooku, jak pomohli lidem se vzájemně najít, aby společně dosáhli velkých věcí,“ řekl Felix Richter, jeden z šéfů kreativy Droga5.

Téma se objevuje hned ve čtyřech videích. Jedno z nich – Longboard Family pro aplikaci Facebook Blue – režírovala popová a R&B zpěvačka, producentka a tanečnice FKA Twigs, za choreografií stojí Mike Tyus a Joy Brow. Video sleduje lidi ze Soulu, Barcelony i Los Angeles, kteří se věnují longboardům i tanci na nich, což je jedna z technik nabírajících v posledních letech na popularitě.

Spot Skate Nation Ghana pro společnost Facebook vytvořila produkční společnost Love Song Daniela Wolfeho, jenž je též jedním ze čtyř režisérů, kteří se podíleli na jejím vzniku (další jsou Bafic, Elliott Powers a Justyna Obasi). Hlavním protagonistou je Joshua Obasi, který se skateboarding učil mimo jiné sledováním videí svého idola Chrise Colea. Později také založil kurz, po němž je video pojmenované, aby mohl učit i novou generaci v zemi. A potkává se s ní mimo jiné na Facebooku

Pro Instagram určený spot pojmenovaný po triku No Comply vznikl pod taktovkou francouzského režiséra Yanna Demangeho. Trik zprvu vybočoval ze zažitých pravidel skateboardingu, ale postupem času se z něj stal jeden z respektovaných „kousků“, jenž je oceňovaný kvůli náročnosti. I proto se ve spotu objevují členové komunit, jež vybočují ze společenských „norem“, jako třeba trans sportovci a sportovkyně jako Kane Caples a Marbie Miller.

Video Unce Upone a Time Everywhere (Bylo nebylo všude) pro 3D brýle Oculus režíroval Juan Cabral pro produkci MJZ. To sleduje Tyshawn Jonese z New Yorku, jehož unikátní styl skateboardingu ovlivnil dokonce i videohry.

„Facebook je hrdý na to, že oslavuje skateboarding a atlety z celého světa ve chvíli, kdy se tento dostává poprvé do globální pozornosti jako sport na olympijských hrách v Tokiu. Skateboarding představuje sport a kulturu vzešlou z ulic, která se točí okolo komunit. Kampaň oslavuje skutečné příběhy lidí, kteří používají naše platformy, aby se mohli potkávat, rozšiřovali kulturu a posouvali sport kupředu,“ uvedl k projektu Andrew Stirk, viceprezident pro globální marketing Facebooku.