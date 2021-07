První reklamní kampaň nástroje nejen na fakturaci pro malé podnikatele bude vedle Slovenska nasazená i na dalších trzích od Austrálie po Skandinávii.

Hybridní agentura Darwin and the Machines připravila pro mezinárodně úspěšný brand Billdu první reklamní kampaň zaměřenou na podnikatele a živnostníky. Billdu jako nástroj na fakturaci letos rozšiřuje služby i na oboustranný živý chat, objednávkový systém, online obchod i na webovou prezentaci v jednom.

„Darwin tak dostal unikátní možnost připravit mezinárodní kampaň a pomoci lokální firmě se ještě výrazněji prosadit ve světě. Proto naše agentura vznikla, abychom pomáhali slovenským firmám být světovými,“ uvedl Martin Blaško, CEO slovenské pobočky Darwin and the Machines.

V první fázi kampaně prošla značka Billdu oživením pro „digital first“ zákazníky, jehož výsledkem nová identita brandu z dílny studia GoBigname. Propojuje aplikaci, web i komunikaci kódy značky srozumitelnými na všech obrazovkách. Nové logo, ikonu i barevné komnbinace doplňuje nový maskot. Ten odkazuje na pracovitost a podnikavost cílové skupiny a jeho autorem je Rudolf Letko, partner GoBigname.

„Bildu chce být přátelskou a moderní značkou ulehčující podnikání. Právě lehkost a jednoduchost jsme chtěli přenést i do komunikace, a tak jsme zvolili formu parodování klišé z podnikatelských reklam, kde se ve zpomalených záběrech mluví o tradic, snech a odhodlání,“ řekl Michal Pastier, kreativní ředitel Darwin and the Machines. „Kampaň vtipně odkazuje na realitu byznysu – podnikatelé nemají na nic čas, pořád musí něco řešit. Právě v tom jim chce Billdu pomoci. Univerzální insight a idea tak mají šanci fungovat na desítkách trhů a díky režisérovi Rolandovi Wraníkovi jsme získali i světovou exekuci,“ dodává Pastier.

Na to, jak se spot vyvíjel během tvorby, se můžete podívat zde: