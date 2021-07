Punkovou reklamní hitparádu Art Directors Clubu z produkce Punk Film ovládla kampaň proti nepřiměřené rychlosti od McCann Prague a Hero & Outlaw pro ČAP.

Známky punku rozdávala pátá letošní AdParáda českého Art Directors Clubu, která vznikla v produkci Punk Film a v režii Matěje Šámala. Moderátoři Miky a Wilhelm (v roli Vilmy) se v ní jako pankáči vydávají spravit své aury narušené pandemií, kvůli níž všichni lidé mutují. Z desítky nejlepších kampaní poslední doby, v níž se objevují čtyři reklamy na pivní značky a další dvě na nápoje, mazitím vybírají ty nejlepší. Možná symbolicky během jejich divoké jízdy porotu nejvíce zaujal projekt Zpomal, dokud není skutečně pozdě od McCann Prague a Hero & Outlaw pro Českou asociaci pojišťoven a BESIP.

AdParáda, která má od letoška vlastní kanál na Mall.tv, pokračuje rovněž ve spolupráci se společností Behavio, která tentokrát na emoční křivce změřila reakce diváků na spot Krušovic. „Diváky kampaň moc nezaujala a značku si z ní zapamatoval jen málokdo. Hlavně se jí ale nepodařilo spojit značku Krušovice s nealko pivem. Což je u reklamy na nealko problém,“ píše se mimo jiné v reportu, který je kompletní ke stažení zde.

Pozvání do poroty tentokrát přijali:

Richard Stiebitz, „generátor ideí“ v agentuře GEN

„generátor ideí“ v agentuře GEN Martin Mikyska, „spektrální kněz level 80“ na Mall.TV

„spektrální kněz level 80“ na Mall.TV Aneta Martinek, COO a spoluzakladatelka #HolkyzMarketingu

COO a spoluzakladatelka #HolkyzMarketingu Matěj Šámal, režisér

režisér Lin Kunčická, freelance art director

freelance art director Milan Vlasák, kreativní fundraiser, Charita ČR

kreativní fundraiser, Charita ČR Ivan Soukup, creative director DDB FTW

1. místo: Zpomal, dokud není skutečně pozdě od McCann Prague a Hero & Outlaw pro Českou asociaci pojišťoven

Osvětová kampaň České asociace pojišťoven a BESIP upozorňuje na problém nepřiměřené rychlosti a hledá příčiny, které k těmto prohřeškům řidiče vedou. S cílem vyvolat celospolečenskou diskusi spojila v jedno téma čas, spěch a s tím spojenou nepřiměřenou rychlost. Kreativní koncept připravila agentura McCann Prague. Produkci zajistil Hypermarket Film s Vítem Klusákem a Creative Embassy s Jurajem Janišem v režii. Vyvrcholením kampaně je uvedení celovečerního Klusákova dokumentu 13 minut o vinících vážných dopravních nehod.

Komentář porotce: „Jak řekl jeden velice moudrý muž: ‚Když umřeš, je to na dlouho.‘ A tato reklama zachytila esenci tohoto výroku dokonale.“ Martin Mikyska, „spektrální kněz level 80“ z Mall.TV

2. místo: Jarní uvítací kampaň Českých drah od agentury Havas

První letošní kampaň Českých drah s konceptem hry se slovy od Havasu po dlouhé zimě a zákazech cestování mezi okresy vítala cestující. Vybízela je k výletům do přírody, která nabízí mnoho úžasných zastávek. Cestující si pro ně mohl vymyslet vlastní poetický název, inspirací měla být série vizuálů s typickými drážními cedulemi uprostřed krajiny.

Komentář porotce: „Jsou to nádherné fotky, originální ‚wording‘, důraz na regiony a lokální podporu ekonomiky. Nádhera.“ Aneta Martinek, COO a spoluzakladatelka #HolkyzMarketingu

3. místo: Královsky hořké nealko pro Krušovice od DDB Prague

První nealkoholické pivo ve své nabídce s názvem Královsky hořké nealko uvedl na trh pivovar Krušovice. Na jeho vysokou hořkost a plnou chuť, kterou spotřebitelé dobře znají od alkoholického piva, upozorňuje kampaň od DDB Prague. Produkci spotu zajistilo Boogie Films.

Komentář porotce: „V jednoduchosti je síla. Ruchy, hudba, střih i voiceover se dobře doplňují. Myslím, že zatímco se všichni násilím snaží z nealko piva udělat drink pro mladý se spoustou zábavy, Krušovice to pojaly konečně správně: ‚Chcete stejně dobrý pivo, na který jste zvyklí, ale nemůžete alkohol? My ho máme.‘ A to je skvělý.“ Matěj Šámal, režisér

4. místo: Magická síla vápníku od WMC/Grey pro Kláštorná kalcia

Kláštorná Kalcia rozvíjí svůj mystický příběh v druhém televizním spotu od WMC Grey. Reklama opět odkazuje na legendu z Turčianské doliny, kde Kláštorná pramení. Uhrančivost příběhu opět doplnil sbor Lúčnica, pro níž skladbu napsal irský skladatel Steven Lynch. Na režisérské křeslo se usadil pařížský režisér Louis Nieto, pod produkcí Stink Films.

Komentář porotce: „Konečně velké spoty! Rohlík asi utrhl lavinu. Kvalitní produkce, herci, prostě jako v devadesátkách. Chtěl bych vědět kolik to stálo, protože už jsem slyšel požadavek, že to chtějí taky tak. A když jsem to odhadl, šli raději do bannerové kampaně. Tak nebuďte slušní a řekněte částku.“ Richard Stiebitz, „generátor ideí“ v agentuře GEN

5. místo: Potřeba influencerů od VCCP pro Respekt

Šest významných osobností z oblasti vědy, umění či vzdělávání se objevuje v kampani časopisu Respekt od VCCP. Svůj vliv na sociálních sítích se snaží využít k popularizaci témat, která současná influencerská scéna často přehlíží. Vizuály si vzal na starost fotograf Miro Minarovych.

Komentář porotce: „Snaha o podporu vzdělání je úctyhodná. I vzdělávání má ale momenty, které můžou být emotivnější a zapamatovatelnější.“ Lin Kunčická, freelance art director

Práce ze shortlistu:

Na dotek vašich smyslů pro Tanec Praha od S5IVE

Agentura S5IVE připravila pod taktovkou Romana Číhalíka kampaň pro 33. ročník festivalu Tanec Praha. Má popularizovat současný moderní tanec. Cílem bylo najít cestu, jak vizuálně zaznamenat pohyb tanečníků ve statickém médiu a zároveň divákovi nabídnout možnost přímo se dotknout jejich těl. Spolupracovala na ní produkce Armada Films, fotografoval Roman Valenta.

Komentář porotce: „Líbí se mi idea, Dalíovské surrealistické kompozice, které chytí za oko. Změnil bych typografický design na něco podstatně modernějšího a ten claim udělal emotivnější a živější.“ Milan Vlasák, kreativní fundraiser, Charita ČR

Proč ne! pro Zlatý Bažant od Made by Vaculik

Známá slovenská pivní značka usiluje v Česku o zvýšení povědomí, cílí na mileniály. V hlavní roli kampaně vystupuje bažant s lidskýma rukama. Ve spotech, za nimiž stojí agentura Made by Vaculik, vybízí k rozšiřování obzorů. Počáteční pochybovačné „co když!?“ otáčí ke spontánnímu „proč ne!“ Produkci spotu zajistil Stink Films, režie se ujal Louis Nieto.

Komentář porotce: „Oceňuji inspiraci internetovým trendem ‚Birds With Arms‘, jen ta kampaň měla přijít, když to před deseti lety frčelo, nebo nikdy. Jestli to dává nějakej smysl, to netuším, ale co když!?“ Ivan Soukup, creative director DDB FTW

Konečně kafe pro Big Shock! Coffee od pražské agentury Zaraguza

Značka Big Shock! uvedla na trh nový produkt Big Shock! Coffee, ve třech příchutích. Nejedná se o energy drink, jak bylo u této značky zvykem, ale o ledovou kávu. Kampaň nového produktu připravila pražská Zaraguza. Spot stojí na netradičních vizuálech volně ztvárňujících jednotlivé ingredience produktu. Produkci zajistilo Darq Studio a režisérem spotu je Adam Vopička.

Komentář porotce: „Moc divoké. Když si kupuji ledovou kávu od značky vyrábějící energy drink, hledám něco, co mi připomene tradiční hodnoty – rodinu, komunitu, represi vlastní homosexuality. V reklamě jsem nic podobného nenašel. Pouze dívku chroupající zrnka kávy zlatými zuby. Už ani to kafe není, co bývávalo.“ Martin Mikyska, „spektrální kněz level 80“ z Mall.TV

Vždycky s nadhledem pro Gambrinus od McCann Prague

Nová kampaň pro Gambrinus demonstruje, že není potřeba zvládat všechno, stačí si jen udržet nadhled a zdravý rozum. Na sociálních sítích hlásí #vždyckysnadhledem a ukazuje, jak zůstat v klidu. Kampaň vyšla z dílny agentury McCann Prague, spot produkovala produkce Boogie Films s režií Karla Janáka.

Komentář porotce: „Trochu nepřehledné. Neurazí ani neohromí, taková česká pohoda. ‚Nadhled‘ a ‚dát si pivo‘ funguje dobře, snad se víc odvážou v dalších spotech.“ Lin Kunčická, freelance art director

Nebuď kapku moc pro Zlatopramen od agentury Isobar

Zlatopramen 0,0 % alkoholu představil nový design plechovek pro všechny příchutě radlerů. Vedle toho značka spustila novou kampaň Nebuď kapku moc. Na sociálních sítích běžely čtyři spoty, které cílí především na věkovou kategorii od 25 do 40 let. Kampaň produkovala Creative Embassy, na režisérskou židli usedl Prokop Motl.

Komentář porotce: „Vycházím z toho, že ‚Nebuď kapku moc‘ naráží na alkohol, když promujeme nealko pivo. Z toho důvodu svalovec vypadává z konceptu. Ostatní dva ‚antagonisti‘ se daj považovat za nalitý. Ovšem psychodelická hudba, slow motion a přestylizované prostředí mě jako diváka znejisťuje a ptám se, jestli náhodou nejsou trochu moc i konzumenti nealko Radlera… Přitom stačilo, například u prvního spotu, záběry z radovánek u bazénu propojit s pohledem zahradníka. Udělat z nich jeho subjektivní pohled, jak party vidí on. Spoty by pak byly srozumitelnější a snad i vtipný.“ Matěj Šámal, režisér