V Česku vznikla myšlenka na „těžební pooly“ na bitcoin, tuzemská Satoshi Labs patří mezi špičku v oblasti hardwarových peněženek, funguje tady řada bitcoinmatů a vznikají další startupy a projekty, stejně jako roste počet obchodníků, kteří přijímají platby v kryptoměnách. O tom, kolik Čechů už investovalo do kryptoměn a jak k marketingu přistupuje největší světová burza Binance hovoří Maya Bershera, marketing and community manager Binance pro český a slovenský trh.

Kolik lidí využívá služeb Binance v ČR a na Slovensku?

S pronikáním do mainstreamu počet zákazníků strmě roste a platí to pro Česko i Slovensko. V Česku činí odhad pro možný potenciální trh asi půl milionu lidí. Na obou trzích tvoří Češi asi 70 procent uživatelů, ale Slováci jsou mnohem aktivnější. Zákaznická báze vzrostla v ČR a na Slovensku od listopadu 2020 skoro na dvojnásobek. Slováci jednají obecně proti Čechům ohledně kryptoměn emocionálněji. Projevuje se to i v marketingu, na Slovensku v reklamách hrají větší roli právě emoce, v Česku funguje spíše racionalita. I když je to téměř dvakrát menší země, třeba objemy u futures kontraktů jsou na podobné úrovni jako v Česku a ještě více se věnují tradingu. Zapojení a zájem lidí i kryptoměny úzce souvisejí s pohyby cen, když rychle roste, zájem je velký, nyní vidíme, že se někteří zase třeba zaměřují i na akcie, když jde cena bitcoinu spíše do strany. Nové registrace mírně zpomalily.

Mladí možná vidí, že získat hypotéku je stále těžší a hledají vysoké výnosy. Jak přijetí kryptoměn pomáhá i aplikaci typu Revolut?

Z hlediska dlouhodobého zajištění to také část z nich takto vnímá. Startupy vydávají tokeny, řada mladých lidí je dostala v rámci různých „airdropů“ zdarma a mají je v peněženkách, někteří třeba i těží přes grafické karty. Některé měny dokázaly letos zhodnotit o stovky procent, takže se postupně zajímají o prodeje. Mnoho z nich tedy nemuselo ani nikam převádět peníze z bank. Generace Z bude navíc za chvíli tvořit 40 procent ekonomicky aktivní populace. Vidíme, že se o kryptoměny zajímají i mainstreamoví influenceři. A ve většině případů lidé, kteří je sledují, už o Binance slyšeli.

Jaké marketingové akce Binance plánuje na těchto trzích?

V krypto světě se marketing plánuje na kratší období, v dlouhodobém se kontinuálně buduje komunita. Hodně akcí směřujeme ke vzdělávání, spustili jsme i v češtině naši Binance Academy. Chceme stávající zákaznickou bázi aktivizovat a dále zvyšovat konverzi a „spící“ zákazníky motivovat. Díky akci Zdvojnásobíme váš vklad se už řada z nich znovu zapojila. Česko je malý uzavřený trh, díky tomu můžeme i zkoušet nové věci lokálně a často tady testujeme, co funguje. S lokálními manažery v Evropě řešíme evropské tour zakladatele CZ a zamířil by i do Česka. Budeme dále propagovat produkty jako futures, Binance Earn, karty.

Navyšujete rozpočet na marketing?

Ano, více dáváme na výkonnostní marketing, podporujeme organický růst. Chceme dále v kampaních zlepšovat povědomí o značce, budovat brand. Reklamy nám běží hlavně na Facebooku a v digitálu. Do brand awareness jdou peníze hlavně na partnerství a dlouhodobé cíle, pracujeme s agenturou na dalších nápadech s využitím influencerů. Chceme zkusit OOH reklamu v podobě muralů, což je nový prvek, který má velmi zajímavý organický multiplikátor.

Zmínila jste budování a práci s komunitou. V čem pomáháte?

V době karantény jsme hodně využívali webináře a livestreamy, jeden z nich se týkal například zdanění kryptoměn, má přes 60 tisíc zhlédnutí. O danění kryptoměn se totiž mnoho nepíše. Ve spolupráci s Účetním portálem chceme vytvořit edukační program o danění kryptoměn, aby se lidé lépe orientovali a měli dostatek informací. Nevidím na trhu žádnou jinou burzu, která by na vzdělávání kladla takový důraz. Ekosystém a produkt není jednoduchý a je třeba uživatelům nabídnout pomocnou ruku. Hodně se to přesunulo do onlinu, globální webináře mají miliony zhlédnutí. Plánujeme webinář o stakingu (forma uložení kryptoměn, za což získá klient úrok). Zhodnocování kryptoměn přes staking je velmi populární třeba ve Skandinávii nebo v rozvojových zemích. Zájem o pasivní příjem v této formě je na vzestupu, zejména v zemích, kde se úroky v bankách blíží minusu. Investují jiné částky, u Čechů je to kolem 850 eur v průměru, na severu je to o řády jinde. Stále jde o alternativní systém, ale svět se mění.

S jakými agenturami spolupracujete?

Spolupracujeme s agenturou Punchline, hodně věcí v marketingu děláme interně v rámci jednotlivých lokalizací. Lokálně máme partnery na SEO, PR, strategie jde z centrály. Do Binance se promítá asijský přístup. Hledáme něco konzistentního, děláme rozvážné kroky, žádné hurá akce a kampaně. To jsou hlavní pilíře, podle nichž Binance přistupuje i k potenciálnímu partnerství.

