Tradiční česká značka z francouzské skupiny Savencia chce v kampani pro Česko a Slovensko od své nové agentury VCCP upevnit pozici lídra v kategorii čerstvých sýrů.

„Naše kategorie se v posledních letech stala mnohem komplexnější, následkem rozmachu privátních značek i mnoha produktových inovací. Hlavním cílem tak bylo jasně vymezit svou pozici vůči konkurenci a zdůraznit superioritu Lučiny mezi čerstvými sýry, která spočívá v jejím stoprocentním přírodním složení a unikátní svěží, tvarohové chuti. Vzhledem k rozrůstajícímu se portfoliu jsme také potřebovali najít cestu, jak srozumitelně spotřebitelům odkomunikovat rozdíly a odlišné příležitosti konzumace jednotlivých produktů,” popisuje vznik kampaně brand manažerka Lučiny Markéta Strouhalová.

Kreativní myšlenka „dobré věci nejsou složité“ vznikla za účelem sjednocení komunikace jednotlivých produktových řad a vyzdvihuje minimalistické složení z přírodních ingrediencí jako hlavní produktový benefit.

„Lučina je ikonická značka, která má historicky jasně vymezené komunikační kódy. Naším úkolem tak bylo komunikaci především strategicky sjednotit a najít kreativní zpracování, které bude stavět na etablovaných symbolech, ale v moderním pojetí,” doplňuje Ondřej Fiala, business director VCCP.

Kampaň je k vidění v ČR a na Slovensku od 5. července v televizi, online a později v tištěných médiích. Televizní spot v produkci společnosti Stink režíroval Petr Simon. Modernizaci značky podpoří také probíhající redesign produktů.

Značka Lučina si VCCP vybrala jako svou hlavní strategickou a kreativní agenturu v loňském roce v rámci výběrového řízení. Spolupráce na uvedení nové kreativní platformy navazuje na dříve realizované produktové kampaně na Lučinu Smetanovou, Lučinu Linie a Lučinu pro děti.

„Spolu s VCCP jsme se snažili najít způsob, jak dlouhodobě zastřešit komunikaci značky jedním konceptem a postupně ho rozpracovávat dle potřeb v rámci celého portfolia. Největší výzvou tedy nyní bude, jak výše zmiňovanou kreativní myšlenku do budoucna co nejefektivněji rozpracovat do 360° se zaměřením na digitální kampaně,“ komentuje spolupráci Strouhalová.