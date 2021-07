Kampaně německého obchodního řetězce sází na hudbu. Na domácím trhu cílí v rytmu hip hopu na spořivé zákazníky, na českém trhu oslovuje dovolenkáře.

Příliš levné na to, aby to byla pravda. Tak zní slogan letní kampaně obchodního řetězce Kaufland na domácím německém trhu. Spoty vytvořené pod taktovkou kreativní agentury Heimat Berlin společně s produkční společností mypony cílí na spořivé zákazníky. Jedna z nich je i hrdinkou reklam, když se zasní nad účtenkou s tak nízkými cenami, že se z ní stane královna slev rapující o luxusním životě, v němž si může zasypaná zlatem dovolit, co si zamane.

„Odvážnými a moderními koncepty chceme oslovit i mladší skupiny zákazníků. Proto v naší nové kampani přicházíme s vlastním hip hopovým songem, jenž budeme cíleně šířit po sociálních sítích,“ uvedl pro média Michael Lüttgen, výkonný ředitel mezinárodního marketingu Kauflandu.

Videa jsou dostupná na sociálních sítích jako jsou YouTube, TikTok, Facebook a Instagram, kam je distribuuje hamburská digitální agentura la red. Kampaň se objevila už i na dalších trzích. Jako třeba v anglické verzi pro Bulharsko:

Letní kampaň spustil Kaufland už i na českém trhu, kde sází na tradičnější muziku. Její součástí je totiž i „letní hit“ nazpívaný na základě písně Prodavač od Michala Tučného z roku 1978. Se vznikem kampaně pomáhala agentura Effectivity. Produkci měla na starosti společnost Heroes of production, režie se ujal Jakub Švejkar. Média má na starosti OMD.

Kampaň, v níž si opět zahráli zaměstnanci společnosti, poběží do 5. září a cílí na všechny chystající se na letní dovolenou. Vedle zmiňovaného hitu tak v dalším spotu ve stylu návštěv hradů a zámků provází Kafland po obchodě a ukazuje, co všechno si zde mohou dovolenkáři pořídit.

„Zákazník u nás najde širokou nabídku od jídla přes nepotravinářské zboží, jako jsou opalovací krémy, vybavení k vodě, grily a grilovací náčiní, věci na kempování a mnoho dalšího pro letní dovolenou,“ uuvedla Ivana Dvořáková z tiskového oddělení Kauflandu.