Komunikace české banky s mottem „The Upright Bank“ představuje změny ve strategii pro retailové klienty spolu s novými produkty a službami.

V aktuální kampani banka vystupuje s novým sloganem „The Upright Bank“. „V životě i ve financích je dobré mít pravé přátele. Někoho, kdo vám kryje záda. My jsme banka, která stojí vzpřímeně, nohama na zemi, a klientům nabízí jen to, co by doporučila své rodině a nejlepším přátelům. The Upright Bank,“ popisuje marketingový koncept Radek Lišák, ředitel oddělení privátního a individuálního bankovnictví Expobank CZ.

Nejviditelnějším symbolem proměny se stala zcela nová vertikální platební karta Mastercard Standard v moderním a minimalistickém designu. S jejím netradičním vzhledem – je pojata nastojato, nikoliv naležato jako většina platebních karet – pracuje v zájmu odlišení se od konkurence i letní kampaň. „Horizontálně uspořádanou kartu má každý. My jsme jiní, stojíme zpříma, upright, a tak je i naše karta ve vertikálním formátu, čímž ihned upoutá pozornost,“ vysvětluje Radek Lišák.

V letní kampani využívá banka především displejovou reklamu na nejnavštěvovanějších zpravodajských portálech a PPC reklamu. Součástí mediálního mixu je také propagace na sociálních sítích a PR. Modernizací prošel web banky.

Kampaň „The Upright Bank“ připravila Expobank CZ ve spolupráci s agenturami The Finery (kreativa) a Visibility (plánování a nákup médií). Obě agentury pracují pro Expobank CZ od ledna letošního roku.