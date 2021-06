Globální soutěž WARC Awards for Effectivness rozdala celkem 61 ocenění. Na shortlist se dostal i slovenský Triad s kampaní pro banku VÚB.

Celkem sedm Grand Prix, devět zlatých, 15 stříbrných, 18 bronzových a 12 speciálních ocenění bylo rozděleno během úvodního ročníku soutěže WARC Awards for Effectiveness, které pořádá výzkumná společnost World Advertising Research Center (WARC) ve spolupráci se sesterskou Lions. Ta rovněž zastřešuje soutěž a festival Cannes Lions, během něhož proběhlo vyhlášení soutěže. Nejúspěšnější zemí byl Nový Zéland, kam putovalo celkem 11 cen. Mezi zadavateli si nejlépe vedlo australské KFC, které získalo čtyři ocenění.

„Široké rozpětí vítězů prvního ročníku nastavilo nový benchmark efektivity. Tato výjimečná sbírka prací, která byla posuzována podle žebříku kreativní efektivity WARC a Lions, bude inspirací pro budoucí úspěch celého oboru,“ uvedl Paul Coxhill, výkonný ředitel WARC.

Přehled Grand Prix udělených v jednotlivých kategoriích přinášíme níže.

Kategorie: Brand Purpose

Skip the rinse od Havas New York pro značku Finish ze skupiny Reckitt Benckiser

Prostředek na mytí nádobí Finish si pomohl k meziročnímu nárůstu tržeb o 33 procent a zvýšení podílu na trhu díky integrované kampani, v níž se spojil s National Geographic, The Nature Conservancy a GE. Kampaň vyzývala Američany, aby neoplachovali nádobí před mytím v myčce, tím ušetřili až 20 galonů vody ročně a pomohli předejít ekologické hrozbě.

Na shortlist v této kategorii se probojovala i slovenská agentura Triad Advertising s kampaní Terapia šetrením pro banku VÚB. Projekt uspěl mimo jiné i v další soutěži oceňující efektivní kampaně – Effie Awards Europe, kde získal dokonce nejvyšší cenu Grand Effie.

Kategorie: B2B

Setting a new course for growth od Havas International – London pro Maersk

K nárůstu hodnoty značky a skoku o 24 procent v tržbách za logistiku a služby pomohla televizní a digitální kampaň doplněná tiskovou reklamou, která v čele s tříminutovým spotem oznamovala proměnu dánské oceánské dopravní společnosti Maersk na poskytovatele integrované logistiky a služeb od A do Z.

Kategorie: Spolupráce a kultura

The Travis Scott Meal od Wieden+Kennedy New York pro McDonald’s

Fast-foodovovému brandu pomohla k vyšší popularitě mezi mladými lidmi z různých kultur v USA kampaň spojující produkty restaurace s objednávkami slavných. Obzvláště úspěšné bylo merchandisingem podpořené menu podle rappera Travise Scotta, které vytvořilo rozruch především na sociálních sítích.

Blood Unity od FP7 McCann, Dubaj pro Donner Sang Compter (DSC)

Grand Prix pro dobro získala v této kategorii zároveň kampaň pro neziskovou organizaci Donner Sang Computer, jež pomohla ke zvýšení darování krve v Libanonu. I s pomocí náboženských autorit se jí podařilo přesvědčit Muslimy dodržující starobylý smuteční svátek Ašúra tím, že sebepoškozováním prolévají krev, aby ji raději darovali.

Kategorie: Zákaznická zkušenost

Unforgettable Bag od Grey Petaling Jaya pro Tesco

Dlouhotrvající kampaň vytvořená pro malajskou odnož obchodního řetězce napomohla k největšímu snížení využívání igelitových tašek na jedno použití a pokračující změně zákaznického chování. Aby pomohla ke snížení zamoření oceánů plasty, přidala na tašky s obrázky nejohroženějších druhů čárové kódy, při jejichž načtení se při každém dalším použití zákazníkům odečetly slevy na nákup.

Kategorie: Okamžitý dopad

A dad’s job od FP7 McCann, Dubaj pro Home Centre

Zprvu kritizovaná ale postupem času pozitivně vnímaná kampaň řetězce prodávajícího vybavení domácností, která si získala velkou pozornost médií využila svátku dne otců, aby ve Spojených arabských emirátech otevřela tabuizované téma svobodných matek. Ocenila jejich nasazení v péči o rodiny, při které se věnují věcem tradičně rezervovaným pro otce. Projekt byl podpořený influencery, ve vyhledávačích, praktickou pomocí komunitám a dary pro neziskové organizace.

Kategorie: Udržitelný růst

Aldi Stores from shame to pride od McCann Manchester pro Aldi

Celou dekádu trval projekt, který se ve Velké Británii snažil od roku 2010 vylepšit vnímání a tržby německého obchodního řetězce. Bojoval s negativním vnímáním ze strany zákazníků prostřednictvím čtyř kampaní, jež upozorňovaly na kvalitu, šíři sortimentu, ceny a původ zboží. Využity byly kanály od televize přes tisk, PR, rozhlas až po venkovní reklamu. Cíl dostat se do první pětky prodejců se podařilo dosáhnout v roce 2017 s podílem na trhu přesahujícím šest procent. O dva roky později už se blížil osmi procentům a tržby se přiblížily9,5 miliardám liber. Projekt překonal všechny stanovené cíle.

Kompletní výsledky WARC Awards for Effectivness si můžete projít zde.