Značka Bushman ve své kampani klade důraz na svůj český původ a po znovuotevření obchodů láká zákazníky zpět do obchodů.

Tváří kampaně je Lukáš Langmajer, který se stal ambasadorem značky loni na podzim. „Lukáš reprezentuje naši cílovku, je věkově někde uprostřed, kam chceme cílit, má velice kladný vztah k přírodě, je to takový tulák, který bydlí uprostřed brdských lesů. Co je ale důležité, je ztotožněn s Bushmanem a skutečně ho nosí,“ říká Petr Hulec, CEO Bushman s tím, že spotem značka ukazuje, že hodí nejen do přírody, ale i na běžné nošení, na cesty i do města.

„V kampani klademe velký důraz na Česko. Natáčeli jsme v Posázaví, což řada našich zákazníků pozná. Pro ty, kteří Bushmana ještě neměli možnost lépe poznat, říkáme na konci spotu „česká klasika“, čímž se definitivně hlásíme k tomu, že jsme ryze česká značka. Plno lidí si doposud myslelo, že jsme značka australská nebo americká,“ doplňuje Hulec.

Značka aktuálně spustila anglickou mutaci svého e-shopu na en.bushman.eu, během července chystá i slovinskou. Po německém Amazonu se produkty Bushman dají zakoupit i na francouzské mutaci Amazonu. Značka je rovněž přítomna na rumunském eMagu.