Mastercard v nové kampani srovnává datum exspirace platebních karet s hrozbou vyhynutí kriticky ohrožených druhů.

Každý den vyhyne 150 druhů a celkově je ohrožený jeden milion zvířecích a rostlinných druhů. Na to upozorňuje ve své nové iniciativě vydavatel platebních karet Mastercard ve spolupráci s americkou neziskovou organizací Conservation International.

V kampani pro program The Wildlife Impact Card, která vznikla ve spolupráci s agenturou McCann XBC, dává na dárkové platební karty s určitým datem uplynutí platnosti obrázky zvířat, jejichž druhům hrozí do té doby vymření. Luskoun ostrovní je tak na kartě, která exspiruje v červnu roku 2028, slon pralesní na té s platností do března 2028 a karta s lemurem vari černobílým má platnost delší jen o tři měsíce.

V případě luskouna se odhaduje, že jeho populace v posledních dvou dekádách klesla o osmdesát procent kvůli ilegálnímu obchodu s těmito savci. Luskouni jsou údajně nejpašovanějším druhem na Zemi, představují pětinu světového nelegálního obchodu s divokými zvířaty.

Populace slona pralesního, jenž žije v tropickém pralese západní Afriky a je menší než slon africký, klesla za posledních 31 let o 86 procent. Trpí nejen kvůli pytláctví, ale i odlesňování kvůli těžbě dřeva, dolování i rozpínání zemědělství.

Na Madagaskaru žijící vari černobílý je vážně ohrožen vyhubením kvůli fragmentaci a destrukci jeho životního prostředí. Ohrožen je také pytláctvím a rovněž je nelegálně loven pro maso. Jeho populace za posledních 20 let klesla podle odhadů na pětinu.

Karty jsou vyrobeny z „eko-friendly“ recyklovatelných materiálů, program jejich uživatele motivuje k přispění na ochranu přirozeného prostředí kriticky ohrožených druhů, na něž i Mastercard přispěje jeden dolar za každou vydanou kartu z programu. Karty budou dostupné do konce letošního roku

„Jako společnost angažující se v podpoře udržitelné budoucnosti pro všechny, věříme v důležitost ochrany kriticky ohrožených druhů a jejich životního prostředí,“ uvedl Raja Rajamannar, globální šéf marketingu a komunikace společnosti Mastercard.