Projekt 3D tištěného domu Stavební spořitelny České spořitelny s agenturou AMI Communications uspěl v prestižní PR Soutěži SABRE Awards EMEA. Dostal se na první místo za region střední a východní Evropy. První český experimentální dům vytvořený touto technologií oslovil spolu s PR kampaní 500 milionů lidí, tedy pětinásobek tuzemské populace a kampaň přispěla k tomu, že čtvrtina Čechů vnímá Buřinku jako inovativní značku.

Uznání z virtuálního předávání cen SABRE, tedy Certificate of Excellence, pak získal i projekt Avatarů na virtuálním teambuildingu pro společnost Microsoft, za nímž stála agentura Konektor Social spolu s českým startupem Confer-O-Matic a firmou Audio light. Uspěli v soutěži In2 SABRE, která oslavuje projekty s nejlepším obsahem a engagementem, Certifikát excelence získal v kategorii pro využití umělé inteligence a virtuální či vylepšené reality. Kompletní výsledky In2 SABRE najdete zde.

Do letošního ročníku SABRE Awards pro region EMEA, který pořádá společnost PRovoke Media bylo přihlášeno přes 2000 kampaní od více než stovky agentur.

Nejlepším projektem ročníku se platinovou SABRE Award stal projekt udržitelné strategie do roku 2030 společnosti Velux spolu s agenturou Ketchum UK. Výrobce specializující se na střešní okna se v projektu zavázal nejen k tomu, že se stane do budoucna uhlíkově neutrální firmou, ale zároveň prostřednictvím ochrany lesů vyváží i emise vyprodukované za celou historii společnosti.

Diamantovou SABRE Award za společnost roku pak získal projekt Island Feeds the Nation od britského řetězce Iceland Foods a agentury Weber Shandwick, jenž zahrnoval celoroční kampaň během pandemie, která upozorňovala na množství zásob v obchodech, vyházela vstříc seniorům, pracovníkům ve zdravotnictví či studentům.

