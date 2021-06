Nejnovější člen Síně slávy Golden Drum, světový šéf kreativy Serviceplanu Jason Romeyko, hovořil s týdeníkem MAM nejen o svém novém ocenění.

Celosvětový výkonný kreativní ředitel skupiny Serviceplan Jason Romeyko se stal nejnovějším členem Síně slávy festivalu Golden Drum. Původem Australan začínal v roce 1993 v agentuře Saatchi & Saatchi. Jeho práce získaly přes 500 ocenění na soutěžích jako Cannes Lions, Eurobest, Golden Drum, Epica, Clio, ADC, ale třeba též MTV Music Awards, kde se videem roku stal klip pro song Fireworks od Katy Perry. Sám si nejvíce cení projektů jako je rebranding luxusní řady vozů BMW na Bayerische Motoren Werke nebo The HIV+ Magazine.

Co pro vás osobně znamená uvedení do Síně slávy Golden Drum po všech úspěších a oceněních, kterých jste za svou kariéru dosud dosáhl?

Je to pro mě ohromující a zároveň abstraktní. Sám sebe totiž vidím tak, že pořád ještě mám kam růst a vyvíjím se. Zároveň mi to připomíná, že všechno, čeho se mi podařilo dosáhnout, sdílím se stovkami kolegů, s nimiž jsem za celé ty roky spolupracoval. Jsem jim všem vděčný. Festival Golden Drum zbožňuji, protože už dlouhá léta prostřednictvím kreativity spojuje novou Evropu. Těší mě, že pořadatelé festivalu dostali vynalézavost a duchaplnost lidí z tohoto regionu na světové pódium, což se podařilo díky jejich zařazení do žebříčků World Advertising Research Center.

Do Síně slávy vás vybrali její členové. Co hledáte vy v lidech, které si vybíráte do týmu?

Velkorysost ducha a nápady.

Na které z projektů jste nejvíce hrdý?

Na The HIV+ Magazine. Na veškerou práci pro Deutsche Telekom a speciálně na videoklip Firework zpěvačky Katy Perry a Sea Hero Quest. Na rebranding luxusní řady vozů BMW na Bayerische Motoren Werke.

Pořádáte takzvané WigWamy, které pomáhají zvýšit kreativitu, jak fungují? A hodí se i pro jiné než kreativní týmy?

WigWamy jsou v podstatě setkání zaměřená na explozivní kreativitu. Jsou navržená tak, aby se zrychlil celý kreativní popis, který se tak ze tří týdnů ‚stáhne‘ na tři dny. Zároveň pomáhají odhalit kreativní surové diamanty — fascinující nápady, o nichž lidé mluví. Pořádám je od roku 2004 a pomáhají mi dávat dohromady různě talentované lidi ze všemožných kultur, společně s nimi hledáme velké „multi­‑touchpointové“ kampaně s opravdu dlouhou životností. Ten proces se původně podobal „jamovací“ sešlosti pouze uvnitř agentury, ale za ty roky se rozrostl tak, že zahrnuje klienty, režiséry, podnikatele, operní zpěváky, hackery, trenéry fitness a tak dále. Lidé, kteří se do toho zapojují, se opravdu zapotí. A stávají se z nich přátelé na celý život.

Dalším vaším konceptem je takzvaná ÜberCreativity – co si pod tím může člověk představit? A jaké kampaně z poslední doby vidíte jako „überkreativní“?

ÜberCreativity jsem definoval jako inovaci, ke které dojde, když spolupracují a v souhře na sebe vzájemně působí různorodé obory, talenty, kultury, média a technologie. Je to produkt našeho Komunikačního domu (House of Communication). A zmiňované inovace by měly vzbuzovat údiv, podobně jako kouzla a magie. A nejčerstvější příklad ÜberCreativity? Kampaň Play NZ od Tourism New Zealend na podporu tamního cestovního ruchu.

Co jsou podle vás největší výzvy pro kreativce v době, kdy se svět začíná zbavovat pandemie?

Vyniknout v prostředí, které touží po empatii a potřebuje ji poskytovat. Přál bych si, aby naše kreativní superschopnosti lidem přinášely zábavu a zároveň efektivně prodávaly služby a produkty klientů.

Co vás napadne, když se řekne česká reklama?

V Česku jsem častokrát pracoval, takže jsem pochopil, že je v zemi obor tažený českým humorem, v němž jsem při psaní strašný. Vedle českého humoru jsou pak též neuvěřitelné schopnosti a um filmových produkčních společností.

Interview vzniklo s pomocí loni otevřené pobočky mediální agentury Mediaplus Prague, která je součástí skupiny Serviceplan.