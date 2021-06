Kampaň agentury WMC / Grey je v soutěži zaměřující se na ženský pohled na reklamy nominována na ocenění kategoriích Entertainment a Work for Good.

Soutěž Gerety Awards, kde se na přihlášené kampaně při hodnoceních nahlíží ženskýma očima, zveřejnila shortlist projektů, které mají šanci získat ocenění na vyhlášení výsledků 6. září. České barvy hájí agentura WMC / Grey s projektem Hackathon #znamkamarada pro společnost Actum, jenž loni v lednu reagoval na předraženou zakázku na e-shop na dálniční známky za 401 milionů korun. Probojovala se mezi finalisty v kategoriích Entertainment a Work for Good.

Projekt už mimo jiné vyhrál Grand Prix na české Effie 2020 a zlato v kategorii Sociální, ekologický, kulturní marketing. Uspěla rovněž v ADC Czech Creative Awards, kde získala zlato v kategorii Campaign for good a bronz v případě Digital — web pages/microsites.

Hackathon získal také dvě bronzové tužky v mezinárodní soutěži The One Show, kde se mu zadařilo v kategoriích Cultural Driver a Creative Effectiveness: Single Country.

Soutěž Gerety Awards ke třetímu ročníku prošla i proměnou vizuální identity zdůrazňující diamantové prvky, je pojmenovaná po legendární marketérce Frances Gerety, která v roce 1945 přišla s legendárním a zlidovělým sloganem „diamanty jsou věčné“ (pro společnost DeBeers).

Gerety Awards už oznámily i agentury roku za jednotlivé regiony. V USA je agenturou roku McCann New York, v Británii MRM London. Kanadskou agenturou roku je Taxi Toronto a produkční společností Grayson Music. V Itálii uspěla VMLY&R Italy, v Maďarsku White Rabbit Budapest a v Nigérii Publicis Insight.

Na shortlistu se nejčastěji objevila kampaň Not For Lease pro Roncesvalles BIA od kanadské agentury The Local Collective. Sítí s nejvíce nominovanými pracemi je McCann Worldgroup a z pohledu zemí uspěly nejvíce Spojené státy americké.

Jednotlivé kategorie jsou v diamantové terminologii pojmenované jako „řezy“. Letos k deseti řezům přibyl jedenáctý, v němž se oceňuje humor v kampaních pro všechny typy médií.

Porota soutěže je kompetně obsazená ženami z oboru a z celého světa. Česko zastupuje Dora Pružincová, šéfka kreativy v agentuře DDB.