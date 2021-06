V neděli 27. června večer byly v Rudolfinu vyhlášeny nejlepší projekty content marketingu. O slovo se letos přihlásilo umění. V různých kategoriích bodovala Česká filharmonie, Alšova Jihočeská galerie i Signal festival. Speciální letošní kategorie Best Heroes in Crisis má dva vítěze: Microsoft a Mapy.cz. Přinášíme vám kompletní výsledky i galerii oceněných prací.

Nejvíce cen Fénix si z pódia Rudolfina v neděli večer odnesla společnost E.ON. Bodovala s několika přihlášenými projekty a odnesla si celkem dvě zlaté ceny a tři stříbrné. První místo získala za distribuci firemního obsahu s projektem Zelená vlna, který vznikl interně a ve spolupráci s Frank Ateliérem. V kategorii B2E časopis obsadila s magazínem Neon, který připravuje ve spolupráci s agenturou Boomerang Communication, druhé místo. Nejúspěšnější byl však u společnosti E.ON projekt, na němž pracuje s agenturou Elite Solutions a který se jmenuje Fosílie, s.r.o. Ten dostal zlato v kategorii YouTube a dvě stříbra v kategoriích Facebook a Best Heroes in Crisis.

V poslední zmíněné kategorii, která byla vytvořena speciálně s ohledem na události uplynulého roku, si první příčku rozdělily dva projekty: avataři na teambuildingu Microsoftu od Konektor Social a aplikace proti šíření koronaviru na Mapy.cz od Seznamu.

Druhým celkově nejúspěšnějším zadavatelem byla Česká filharmonie. Ta si odnesla dva zlaté, jednoho stříbrného a jednoho „zvláštního“ Fénixe. Bodovala v kategoriích Katalog (Studio Najbrt; 1.), Facebook (1.), Instagram (2.) a dostala Zvláštní cenu za obrazovou výbavu.

Čtyři ceny, z toho jednu zlatou (plus dvě stříbrné a jednu bronzovou) získala Alšova jihočeská galerie s projektem #choditnaumenineniumeni, který pro ni připravila agentura Chilli Production. Ta ještě pomohla společnosti dm drogerie k získání dvou cen (stříbro a bronz) za dm podcast a stala se tak druhou nejúspěšnější agenturou soutěže. Tou první je Boomerang Communication. Na počet oceněných projektů dopadla sice stejně, ale má celkem tři zlaté a tři stříbrné Fénixy.

Z offline prací porotu zaujala Výstava Minisčítání 2020 Českého statistického úřadu (Nejlepší ilustrace a její použití), Manifest důvěrismu (1. místo v kategorii Jednorázový magazín) – útlá publikace (35 stran) propagující práci agentur PR.Konektor, Konektor Social, The Hive nebo The Ship – a nebo firemní prezentace Plzeňského Prazdroje na pivních táccích, která dostala Cenu za atypický formát.

V digitálních projektech vzbudily pozitivní reakce kromě kampaně #choditnaumenineniumeni rovněž LMC Content Hub a informační servis v době koronavirové od Havel & Partners, oba bodovaly v kategorii Nejefektivnější firemní obsah.

V pozorně sledované kategorii B2C magazínů získal první cenu Magazín #IT: Jak vzniká budoucnost společnosti Cleverlance.

Do letošního osmého ročníku soutěže Fénix content marketing bylo přihlášeno přes 250 prací, které v průběhu června 2021 hodnotilo celkem 38 porotců. Nejsilnější kategorií byla Best Hero in Crisis a také Social media kampaň. V následující galerii vám přinášíme výběr vítězů a v tabulkách za ní najdete kompletní výsledky.

Fénix content marketing je aktivita pod patronátem B2B subjektu Freya, který se věnuje zastřešení aktivit B2B na českém trhu a směrem k zahraničí a provozuje Asociaci Brand a Content marketingu.

1. místo v kategorii B2C časopis

Magazín #IT: Jak vzniká budoucnost

Cleverlance

1. místo v kategorii B2C časopis

Magazín #IT: Jak vzniká budoucnost

Cleverlance

1. místo v kategorii B2B časopis

Elita

Aricoma Group

1. místo v kategorii B2B časopis

Elita

Aricoma Group

1. místo v kategorii B2E časopis

Magazín Univerzity Karlovy Forum (tištěná verze)

Univerzita Karlova v Praze

1. místo v kategorii B2E časopis

Magazín Univerzity Karlovy Forum (tištěná verze)

Univerzita Karlova v Praze

1. místo v kategorii B2E noviny

Společnou cestou

Rodinný pivovar Bernard

1. místo v kategorii B2E noviny

Společnou cestou

Rodinný pivovar Bernard

1. místo v kategorii Jednorázový magazín

Manifest důvěrismu

Konektor Social & PR.Konektor & The Hive



1. místo v kategorii Jednorázový magazín

Manifest důvěrismu

Konektor Social & PR.Konektor & The Hive

1. místo v kategorii Ročenka

Ročenka LMC

LMC

1. místo v kategorii Ročenka

Ročenka LMC

LMC

1. místo v kategorii Katalog

Katalog 125. sezony České filharmonie

Česká Filharmonie

1. místo v kategorii Katalog

Katalog 125. sezony České filharmonie

Česká Filharmonie

1. místo kategorii Nejlepší ilustrace a její použití

Výstava Minisčítání 2020

Český statistický úřad

1. místo kategorii Nejlepší ilustrace a její použití

Výstava Minisčítání 2020

Český statistický úřad

Best in Auto/Moto

Volkswagen magazín

Porsche Česká republika



Best in Auto/Moto

Volkswagen magazín

Porsche Česká republika

1. místo v kategorii Nejlepší distribuce firemního obsahu

Zelená vlna

E.ON Česká republika

1. místo v kategorii Nejlepší distribuce firemního obsahu

Zelená vlna

E.ON Česká republika

Best in Krása a móda

View

Vermont Holding

1. místo v kategorii YouTube: Fosílie, s.r.o., E.ON

1. místo v kategorii Social media kampaň: #choditnaumenineniumeni, Alšova jihočeská galerie

1. místo v kategorii NGO

Noví Pěstouni

Hlavní město Praha

1. místo v kategorii NGO

Noví Pěstouni

Hlavní město Praha