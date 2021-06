Kvalitní komunikace má Českým Budějovicím pomoci s kandidaturou na Evropské hlavní město kultury 2028. Předpokládaná hodnota zakázky je takřka 1,3 milionu korun.

Evropským hlavním městem kultury (EHMK) u nás zatím byly Praha a Plzeň. Na Česko znovu přijde řada v roce 2028 a o titul se hodlají ucházet města jako Brno, Liberec, Broumov a České Budějovice.

Jihočeská metropole chce kandidaturu podpořit kvalitní a moderní komunikací, s níž by měla pomoci marketingová agentura, kterou město hledá v tendru. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1,26 milionu korun bez DPH. Přihlášky do tendru je možné posílat do 2. července (do 13:00).

Agentura se bude podle zadání tendru podílet na komunikační strategii, tvorbě vizuální prezentace nebo komunikovat s veřejností přes sociální média. Zároveň by měla společnost komunikovat i kulturní akce, které budou v rámci příprav kandidatury probíhat. Vítěze komise vybere v průběhu července. Součástí zakázky je i spolupráce na přípravě přihlášky na EHMK 2028, která bude postavena na kulturní koncepci zpracované jiným dodavatelem a bude reflektovat široké potřeby města České Budějovice.

Z došlých přihlášek bude vítěze vybírat porota, kde budou mít zastoupení i experti v oboru – například marketingoví specialisté Tomáš Hrivnák nebo Tomáš Poucha. Vítězná společnost pak bude intenzivně pracovat do dubna 2022, kdy se v prvním kole vyberou dvě města, která postoupí do finále výběru EHMK. V případě úspěchu Budějovic se práce prodlouží až do podzimu roku 2022.

Titul Evropské hlavní město kultury (EHMK) je vždy na jeden rok propůjčován Evropskou unií dvěma či více městům z různých evropských států. V České republice jej poprvé získala Praha v roce 2000 a Plzeň v roce 2015. České město bude na řadě znovu v roce 2028. Záměr podat přihlášku už oznámilo například Brno, Liberec a Broumov. S těmito konkurenty se nyní utkají i Budějovice. O vítězi rozhodne mezinárodní porota ve dvoukolovém hodnocení v průběhu roku 2022.