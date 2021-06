Síť čerpacích stanic připomíná silní spojenectví koncernem Orlen, umožňuje rozvoj a inovace. Sází mimo jiné na rozvoj konceptu rychlého občerstvení Stop Cafe.

Marketingová kampaň „Společně na cestě vpřed“ metaforicky zdůrazňuje partnerství mezi oběma značkami prostřednictvím interakce mezi generacemi a důrazem na partnerství, které je založeno na důvěře a spolupráci. Kampaň zahrnuje televizní spoty, propagaci online, na sociálních sítích, billboardech a dalších reklamních nosičích.

„Benzina Orlen patří do velké mezinárodní sítě s téměř třemi tisíci čerpacích stanic v pěti zemích a dlouhodobě se opírá o finanční zázemí a obchodní zkušenosti sdílené v rámci mezinárodního koncernu Orlen. Právě díky tomuto silnému zázemí prošly typické bíločervené čerpací stanice v posledních letech mohutným rozvojem,“ říká Marek Zouvala, ředitel sítě čerpacích stanic Benzina Orlen.

Benzina ORLEN je s 420 čerpacími stanicemi lídrem českého trhu. Do rozvoje sítě a zavádění gastronomického konceptu Stop Cafe v posledních letech pravidelně investuje miliardu korun ročně. Rychlým občerstvením Stop Cafe je v současnosti vybaveno už 313 stanic, přičemž se i nadále počítá s jeho rozšiřováním.

S konceptem rychlého občerstvení síť vstoupila do segmentu tradičních kamenných prodejen, když v pražském Karlíně otevřela první obchod s rychlým občerstvením Stop Cafe. Do konce letošního roku plánuje otevření dalších dvou obchodů v Praze a následně expanzi do dalších měst.

„Právě občerstvení je pro nás nejrychleji rostoucím segmentem, jehož objem prodeje od roku 2012 vzrostl o více než 300 procent. Rozsáhlou nabídku našeho rychlého občerstvení stále rozšiřujeme stejně jako doplňkové služby pro zákazníky. V loňském roce jsme proto spustili novou mobilní aplikaci Benzina s věrnostním programem, do které jsme nově přidali i možnost platby za tankování přímo u tankovacího stojanu prostřednictvím Tankarty Business. Zákazníci jistě také ocení možnost platby za veškeré potraviny a občerstvení pomocí stravenkových karet,“ dodal Marek Zouvala.

Nadnárodní koncern Orlen provozuje více než 2 800 čerpacích stanic v pěti zemích – v Polsku, Německu, Litvě, Česku a Slovensku. Od roku 2005 byl ORLEN majoritním akcionářem skupiny Unipetrol a v roce 2018 se stal jejím jediným vlastníkem.