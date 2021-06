„Máme ve skupině velké plány,“ říkají Adéla Červínová a Lukáš Krčil z agentury, která se nově jmenuje YYY agency.

Agentura Brain One se nově jmenuje YYY agency a má i novou doménu yyy.cz. Stejně tak rodina společností, kam spadá Bumerang Film, Spoj.se či startup Hedepy, je nově YYY family. „Y“ se vyslovují anglicky jako „Why“ (v češtině „proč“). „Název nás vystihuje otázkami, které klademe našim klientům, až jsme jim tím občas nepříjemní,“ říká Adéla Červínová, která se nově stává šéfkou YYY agency. „Máme ve skupině velké plány,“ doplňuje Lukáš Krčil, jenž se posouvá do vedení skupiny.

Proč jste se pustili do rebrandingu?

Lukáš Krčil (L. K.): Název Brain One jsme už trochu přerostli. Ve skupině máme velké plány, rozkračujeme se do více oblastí a potřebujeme značku, která by nás v tom podpořila. Zároveň jsme agentura, které firmy volají, když chtějí uvést nový brand. Proto jsme chtěli, aby naše značka byla originální a ochranitelná, v Evropě jsou přece jen v oblasti marketingu desítky firem s podobným názvem. I agenturní skupina, nově YYY family, se rozrůstá. Nezůstáváme jen u marketingu, loni jsme například založili startup Hedepy, který se zabývá online psychoterapií.

Proč zrovna YYY?

L. K.: To byla velká debata, prošli jsme snad stovky názvů. Nové jméno poprvé řekl během brainstormingu Martin Zdražil, jeden z našich zakladatelů a šéf strategie. Jméno nás vystihuje tím, že se při práci pro klienty ptáme na správné otázky. Třeba proč nemohlo být v případě CZC předností, že je dvojkou na trhu? Proč by Direct nemohla být komunikována jako normální pojišťovna?

Adéla Červínová (A. Č.): Jako strategická marketingová agentura se pořád na něco doptáváme, až jsme tím některým klientům nepříjemní. Chtěli jsme být originální, vybočovat ze zažitých agenturních pořádků. Každé Y u nás navíc představuje jeden z pilířů specializace. Prvním jsou stratégové, dalším kreativci a třetím projektové a finanční řízení.

Nebojíte se, že název lidé budou vyslovovat českým „yyy“?

L. K.: Jsme trochu nervózní, jako při každém rebrandingu. Za těch sedm let jsme v Česku ale udělali přes 300 značek, takže máme plán komunikace, díky němuž si lidé snáz zvyknou. Náš kreativní tým připravil i videomanifest. V něm se zhmotňuje, kdo jsme a budeme, i proč se měníme. Podílela se na něm celá YYY family — Bumerang dělá produkci a „motion“, Spoj.se pomáhalo s grafickými výstupy.

A. Č.: Spot bude součástí digitální kampaně, kterou přednostně uvidí naši partneři a klienti, pak média a dál bude nasazena na LinkedIn, Facebook či YouTube. Nebojíme se nepochopení názvu YYY, vystihuje nás.

Jak se s názvem mění identita?

L. K.: Změna názvu je výrazná, hledali jsme něco, co by zůstalo a navazovalo na historii Brain One. Během jednoho z brainstormingů designérka Katka Soukupová vzala stupínek vítězů z loga Brain One a otočila ho do tvaru Y. Tak jsme se dostali k novému vizuálu, který je pořád autentický. Když se značka při rebrandingu úplně odřízne od své historie, bolí to.

A. Č.: Byť je identita nová a doplnili jsme barvu do RGB spektra, pořád nás v tom poznáte. Stupínek a Y uvidíte v různých podobách v našich kancelářích, na stolech, lustrech …

S rebrandingem jsou spojené i organizační změny, o co půjde?

A. Č.: Já se po Lukášovi ujímám vedení agentury. Zatím zůstávám i na židli account directora, ale máme na to místo u nás kandidáty, brzy se to vytříbí. Další ze zakladatelů Martin Zdražil, jenž je šéfem strategie a teď se více věnoval Hedepy, bude výhledově hlavním „kopilotem“ agentury spolu se mnou.

L. K.: Já se posouvám do vedení YYY family, budu se více věnovat Hedepy, s nímž budeme díky velké investici expandovat do zahraničí. Podobně se bude k Hedepy posunovat další z majitelů a našich hlavních stratégů Roman Zámečník. Pořád ale zůstáváme v „boardu“ YYY agency, budeme k dispozici. Adéla už nám její směr pomáhala nastavovat loni a postupně si na novou roli zvykala.

