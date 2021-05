Foto: The One Club

Projekt antikorupčního hackathonu, který už získal Grand Prix na české Effie, soutěží ve dvou kategoriích. Ceny budou rozdány 10. června.

Finalisty z 53 zemí vybraly do finále globální kreativní soutěže The One Show 2021 mezinárodní poroty. Česko v nich hájí projekt Hackathon #znamkamarada od agentury WMC/Grey pro společnost Actum, jenž loni v lednu reagoval na předraženou zakázku na e-shop na dálniční známky za 401 milionů korun. Projekt už mimo jiné vyhrál Grand Prix na české Effie 2020 a zlato v kategorii Sociální, ekologický, kulturní marketing. Uspěla rovněž v ADC Czech Creative Awards, kde získala zlato v kategorii Campaign for good a bronz v případě Digital — web pages/microsites.

Kampaň podpořila dvoudenní akci, během níž několik set dobrovolníků naprogramovalo vlastní řešení. Projekt přispěl ke zrušení zakázky a úspoře 273 milionů korun, odstoupení ministra dopravy i změně právních předpisů pro IT zakázky.

Antikorupční hackathon soutěží ve dvou kategoriích – kreativní efektivita a „cultural driver“. Jestli tuzemská agentura zvítězí, bude známé během vyhlašování 10. června, kdy budou pořadatelé z organizace The One Club for Creativity rozdávat ceny v podobě tužky zlaté, stříbrné, bronzové a za zásluhy.

Z více než 1600 projektů na shortlistu má nejvíce „zářezů“ agentura Droga5 New York se 44 finalisty, z toho 14 prací je pro Facebook. Další nejúspěšnější je agentura FCB Chicago s 35 finalisty, 16 z nich je pro město Chicago. Třetí nejvyšší počet finalistů s 29 projekty zaznamenala AMVBBDO Londýn (20 je pro Essity Bodyform-Libresse).

Kompletní seznam prací na shortlistu je možné stáhnout zde.

Vyhlašování The One Show proběhne během festivalu Creative Week 2021, jenž probíhá od 7. do 11. června se sloganem „Propojovat, provokovat, inspirovat“. Během něj proběhne mnoho přednášek, diskusních panelů či workshopů. Věnovat se budou například vlivu herního průmyslu na kreativu, reklamním aktivitám ve zdravotnictví, mediálním trendům, diverzitě či návštěvám v těch nejatraktivnějších agenturách a designových studiích.

Během festivalu budou vedle The One Show rozdělena i ocenění ve stém ročníku ADC Awards, Young Ones Student Awards a Type Directors Club.