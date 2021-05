Luxusní značka Steiner & Kovarik se rozhlíží po agentuře na pomoc s marketingem a chystá čokoládu s houbami reishi či hlívou ústřičnou.

Společnosti Pražská čokoláda, která stojí za luxusním brandem Steiner & Kovarik, pomohl během pandemie B2B byznys. Před tím rostla především díky zacílení na turisty. „Kdybychom se soustředili jen na českou komunitu, zastavili bychom se třeba na dvaceti milionech obratu. Zvlášť před pár lety, kdy tolik nezáleželo na zdravých pokrmech a kvalitě,“ říkají v rozhovoru pro Marketing a Media Silvie Steinerová a Petr Kovařík. Na trh se ale chystají vypustit zajímavou novinku – čokoládu s houbami.

S důrazem na kvalitu vám jdou spotřebitelské trendy naproti, nebo ne?

Silvie Steinerová (S. S.): To ano, ale na místním trhu pořád jako tahák fungují nejvíce slevy. Lidé jsou naučeni na běžný sortiment, chutná jim, ač není nejkvalitnější. Jednoduché pravidlo je, že čím je čokoláda tmavší, tím horší jsou suroviny. Čokoláda tmavne kvůli alkalizaci, která odstraňuje hořkost a kyselost nekvalitních bobů. Mléčná čokoláda se pak dolije mlékem a dosype cukrem. Typická tabulka obsahuje zhruba čtvrtinu čokoládových surovin, třetinu mléka, zbytek je cukr. Chuť kakaových bobů není ani cítit.

Petr Kovařík (P. K.): Zároveň jejich výrobci mají výhodou dlouholeté komunikace a práce na českém trhu… Kvalitu je náročné komunikovat k široké veřejnosti přes reklamy.

S. S.: A tak si lidé myslí, že po čokoládě se tloustne nebo kazí zuby. To je přitom kvůli bílému cukru. Čokoláda je superpotravina. Po pravém kakau se hubne, je na prevenci zubního kazu, je přírodním antidepresivem i antivirotikem. Snažíme se přednosti komunikovat na sociálních sítích, ale televizní kampaň není pro nás. Nestojí za námi velká korporace, nemáme jejich rozpočty na marketing.

Uvažujete o najmutí agentury?

S. S.: Plánujeme větší spolupráci, abychom měli marketing profesionálnější. Uděláme si takové menší výběrové řízení.

P. K.: Budeme chtít pomoci třeba se zjednodušením komunikace. Potřebujeme ujasnit, co řešit a do jaké hloubky i lepší definicí naší cílové skupiny. Budeme chtít pomoci s výkonnostním a digitálním marketingem, akvizicí i udržením vztahu se zákazníky.

Čemu se v marketingu vyhýbáte?

P. K.: Fungovalo by, kdybychom nabízeli 1+1, slevy, akce. Nebo tvrdili že jsme nejlepší, i když to není pravda. Ale tak to dělat nechceme. Záleží nám na hodnotách, které zastáváme. Nebudeme z nich uhýbat, i když bychom to pak měli jednodušší. Raději budeme menší a šťastnější.

S. S.: Nechceme dělat ani oblíbené retro obaly. Nechceme se vracet do minulosti, zvlášť ne do komunismu a retrem ho oslavovat. I když jsme se tam nechtěně trochu vrátili s projektem čokoládového srdce z pouti ke dni matek.

Podobné věci se nechystáte opakovat?

S. S.: Pořád něco vyvíjíme, ale záleží na pojetí. Měli jsme třeba úspěšné prvomájové tabulky čokolády. A máme velmi zajímavý dlouhodobý projekt, získali jsme grant na vývoj čokolády s houbami jako je reishi, hlíva ústřičná a podobně. Už třetím rokem pracujeme na receptuře spolu s ČZU a VŠCHT. Ty houby samotné nejsou moc chutné, je třeba to vyvážit. Teď se naší technoložce podařilo dokonce dostat do čokolády větší obsah hub, než bývá v drahých tobolkách, které si lidé kupují jako doplňky stravy. Čokoláda je navíc dobrý nosič, organismus díky ní lépe zpracuje danou ingredienci. A už to i dobře chutná.

To si vyloženě říká o kampaň.

S. S.: Budeme recepturu patentovat. Jakmile získáme užitný vzor, bude kampaň s velkou reklamou, kterou podpoří i vysoké školy.

P. K.: Vyjít bychom s tím měli v rozmezí tří čtyř měsíců. Mohlo by to být velmi zajímavé. Třeba si budou lidé v lékárnách místo tabletek za stovky korun kupovat naši čokoládu. Zároveň do komunikace dostaneme motiv zdraví, které je pro nás důležité. Jen budeme muset dát pozor na zpřísněná pravidla reklamy.

Celý rozhovor si můžete přečíst v aktuálním vydání časopisu Marketing & Media, které vyšlo v pondělí 24. května 2021. Předplatit si ho můžete zde.