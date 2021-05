Češi rádi pomáhají druhým. Průměrně v Česku lidé odpracují přes 45 milionů dobrovolnických hodin pro některou ze tisíců neziskových organizací. S tím, jak ještě lépe propojit dobrovolníky s neziskovými organizacemi chce nyní pomoci iniciativa Vlna pomoci.

Nová iniciativa Vlna pomoci přináší svým řešením centralizovaný systém pro řízení dobrovolníků a projektů. Prostřednictvím portálu vlnapomoci.cz digitalizuje a zefektivňuje činnost neziskových organizací a dobrovolníků, tím že se napřímo propojí spolky a dobrovolníky na jednom místě tak, aby řízení každodenních dobrovolných aktivit i krizových situací bylo snazší a efektivnější.



„V Česku není problémem nedostatek spolků ani lidí, kteří mají chuť pomáhat. Neziskové organizace ale nemají prostředky, jak svoje kapacity naplno využít a práci efektivně koordinovat. V současné krizi se to projevuje dvojnásob. My máme zkušenosti a nástroje, které mohou situaci reálně zjednodušit a zlepšit, a dává nám smysl se o ně podělit. Chceme ukázat, že věci je možné změnit k lepšímu, když je vezmeme do vlastních rukou,“ říká David Suslik, CEO společnosti Sinch, která portál vyvíjí. Suslik založil projekt společně s Matějem Štěpánem a Petrem Jarošem.

David Suslik

V rámci projektu získají zapojené neziskové organizace aplikaci OnSinch, kterou v komerčním sektoru využívá více než sto tisíc uživatelů po celé Evropě. Aplikace ušetří až 90 procent času a nákladů na koordinaci a řeší vše od registrace, plánování a správu databáze, přes komunikaci a organizaci pomocníků na místě, až k finálním reportům a hodnocení. Dobrovolníci zase najdou všechny informace k projektům přehledně na jednom místě, mohou si je také filtrovat a zobrazit podle vlastních požadavků.

“V roce 2020 existovalo v ČR přes 138 000 neziskových organizací, ale dobrovolníkům stále schází jednotný systém pro vyhledávání příležitostí a komunikaci. Orientovat se v neziskovém prostředí je pro ně v současnosti velice složité. Dobrovolníci tak nemohou snadno a rychle pomoci. My věříme, že i toto odvětví si zaslouží kvalitní, moderní a srozumitelný systém, který oběma stranám usnadní práci,” uvedl spoluautor projektu Matěj Štěpán. Hlavním garantem projektu je Český červený kříž, zapojily se také Asistence, Amnesty International, Diakonie, Via Cordis a mnoho dalších.

„Vlna pomoci se pro nás ukázala jako velmi dobrý nástroj při práci s dobrovolníky, hlavně v době současné pandemie. Bez tohoto systému bychom museli dobrovolníky obesílat e-maily a obtelefonovávat, což je zdlouhavé a neefektivní. Jsme velmi rádi, že se nám ze strany Vlny pomoci dostalo i finanční podpory, což nám umožnilo tento systém naplno využít,“ dodává Doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D., prezident ČČK.

OnSinch je CRM a ERP aplikace na řízení nárazové práce. Tři lidé přes ni dokážou odbavit 3 000 projektů a 300 tisíc hodin ročně. Její vývoj trvá nepřetržitě přes deset let, používají ji firmy v ČR, Velké Británii, Španělsku, Holandsku, Kataru a dalších zemí. V roce 2019 se přes ni odbavilo celkově 20 000 projektů, jen v ČR pak přes 130 tisíc pracovních pozic. Jednotlivé spolky si ji mohou přizpůsobit na míru přímo své činnosti a potřebám.