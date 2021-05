Součástí projektu České asociace pojišťoven a BESIP je TV spot, dokument Víta Klusáka i odstrašující virální videa na sítích. Podílela se na něm i Policie ČR a agentury Hero&Outlaw, McCann Prague a Renegadz.

Příčinou nejtragičtějších nehod na českých silnicích je pošetilý boj s časem, upozorňuje Česká asociace pojišťoven (ČAP) a BESIP v nové preventivní kampani proti nepřiměřené rychlosti, která odstartuje v červnu. Nepřizpůsobení rychlosti může za 40 procent nehod, které končí smrtí, přitom rychlost pravidelně překračuje 86 procent řidičů. Důvodem je spěch a to, že řidiči chtějí dojet do cíle co nejrychleji, k čemuž se přiznává 43 procent z nich. Ukazují to statistiky Policie ČR a výzkum společnosti Behavio.

Společná osvětová kampaň České asociace pojišťoven a BESIPu „Zpomal, dokud není skutečně pozdě“ upozorňuje na problém nepřiměřené rychlosti netradičním způsobem a hledá příčiny, které k těmto prohřeškům řidiče vedou. Poprvé spojuje fenomén času a nepřiměřené rychlosti do jednoho tématu s cílem vyvolat o něm celospolečenskou diskusi.

„Každý se někdy dostal do situace, kdy nestíhal, a snažil se ji vyřešit tím, že na to v autě šlápnul. Musíme si uvědomit, že to je zbytečný hazard. Že těch pár kilometrů navíc rozhodně za zvýšené riziko ani lidské životy nestojí. Že ušetřené minuty se mohou ve vteřině změnit v katastrofu, které už nezabráníme,“ uvedl výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

Záběry ze sítí

Součástí integrované kampaně, na jejíž přípravě se podílely agentury Hero&Outlaw, McCann Prague a Renegadz, ale nejsou jen televizní a rozhlasové spoty. Ještě před oficiálním startem projektu se na sociálních sítích objevila dvě šokující videa, která zachycovala pohled na vážnou dopravní nehodu. První video bylo z divoké jízdu mladé posádky v osobním voze. Druhé pocházelo z kamery v kabině řidiče nákladního auta.

„Videi se simulovanou nehodou jsme sledovali dva cíle. Za prvé jsme chtěli přitáhnout k tématu nepřiměřené rychlosti mladé lidi, kteří by běžné osvětové kampaně spíše nesledovali. Za druhé bylo naším záměrem získat data z diskusí na sociálních sítích a zjistit, jakým způsobem se Češi k rychlé jízdě vlastně vztahují. Takže je to start kampaně i výzkum zároveň,“ uvedl autor videí Vít Klusák.

Reakce na sociálních sítích i v komentářích pod články přišla okamžitě. Lidé řešili především to, kdo nehodu zavinil. Část publika poukazovala na posádku osobního auta, která jela nepřiměřenou rychlostí. Velká část lidí se ale naopak mladých řidičů zastávala a vinila z nehody doprovod kočárku, který přebíhal silnici mimo přechod pro chodce. Přestože se objevily i pochybnosti o původu videa, zaznívala také varování, že k podobné situaci může dojít.

„Média se na nás často s podobnými záběry obrací s žádostí o komentář. Jejich zveřejňování může být pro spoustu lidí odstrašujícím příkladem. Jsou ale bohužel i důkazem toho, že řada řidičů dnes a denně jezdí na hraně rizika a bezohledně vůči ostatním. Průjezd zdánlivě přehledným úsekem se může náhle změnit v krizovou situaci a rozdíl například deset kilometrů za hodinu na tachometru pak může být hranicí mezi tím, že se situaci večer s úlevou zasměju, a tím, že někdo přijde o život,“ doplnil k videím Tomáš Neřold, vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy.

Dokument 13 minut

Vyvrcholením celé kampaně bude uvedení celovečerního dokumentu Víta Klusáka o vinících vážných dopravních nehod. Už jeho název 13 minut odkazuje na to, že podle průzkumu téměř každý pátý řidič překračuje rychlost mimo obec o více než 20 kilometrů za hodinu, na trase Praha–Brno díky tomu ušetří právě pouhých 13 minut.

„Přebujelý automobilismus a chování nás všech na silnicích jsou vlastně odrazem stavu společnosti a kvality vztahů. A když se přitom stane něco hodně ošklivého, tak je pořád čas se dál chovat rovně. Film 13 minut je rentgenový řez příběhy, ve kterých jedni zasáhli navždy do životů druhých, protože na to šlápli. Neskonale si vážím našich pěti aktérů, kteří životem kráčí s nálepkou ‚viník závažné dopravní nehody‘, za to, s jakou otevřeností do natáčení takhle osobní záležitosti šli,“ řekl režisér Vít Klusák, autor dokumentu.

Celovečerní dokument bude mít premiéru 10. června na ČT1. Samostatné příběhy viníků, které poskytnou divákům bližší pohled na jejich osudy, budou ke zhlédnutí na webových stránkách projektu 13minut.cz v průběhu července.

„Přestože řidiči v dokumentu svou vinu nepopírají, jde o oběti vlastní chyby. Na jejich místě se může ocitnout každý z nás. Právě díky tomu se s nimi divák může ztotožnit a zamyslet se, jestli sám nedělá to, co oni. Věříme, že prostřednictvím odvahy těchto řidičů vystoupit ze stínu a sdílet svůj příběh oslovíme širokou veřejnost a přimějeme ji zamyslet se nad svým chováním za volantem,“ dodal výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

2168 ztracených životů

Kampaň naplňuje novou vládní strategii BESIP, která si jako prioritu pro roky 2021–2022 vytkla právě snížení počtu případů jízdy nepřiměřenou rychlostí. Závažnost tohoto chování potvrzují i statistiky dopravní policie. Při nehodách, které byly způsobeny nepřiměřenou rychlostí, bylo v loňském roce usmrceno 179 lidí. Za poslední dekádu přišlo zbytečně o život 2 168 lidí. Z celkového počtu osob, které byly usmrceny při dopravních nehodách, jde téměř o polovinu lidí, kteří zemřeli při nehodách způsobených nepřiměřenou rychlostí.

„Utvrzování se v tom, že mně se obdobná kolize stát nemůže, protože jsem dobrý řidič, je opravdu mýtem. Na silnici je potřeba brát v úvahu veškeré faktory a hlavně předvídat, kde se může objevit jiný účastník silničního provozu a jak se může zachovat. Hraje-li pak hlavní roli rychlost, čas na bezpečnou reakci se zkracuje a následky bývají fatální,“ dodal ředitel Ředitelství služby dopravní policie ČR plukovník Jiří Zlý.

Podporu projektu poskytla i řada odborníků z oblasti dopravního výzkumu, dopravní bezpečnosti, psychologie nebo zástupci záchranných složek a influencerů na sociálních sítích. Do kampaně se zapojili i automobiloví nadšenci nebo známé osobnosti ze světa kultury. Kampaň je částečně financována z Fondu zábrany škod ve výši zhruba 45 milionů korun (bez DPH). Na preventivní aktivitě se podílí také BESIP, a to vysíláním spotů v televizích a na rádiových stanicích za necelých 21,5 milionů korun bez DPH, organizací regionálních eventů pro veřejnost a spoluvytvářením obsahu kampaně.