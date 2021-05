Oči diváků i filmařů jsou v logu 55. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, jenž letos proběhne závěrem srpna. Rozběhne se platforma KVIFF.TV.

Mimořádně se Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary (KVIFF) letos uskuteční od 20. do 28. srpna. Vizuálním motivem 55. ročníku, opět od Studia Najbrt, jsou oči „schované“ do číslovek. „Jsou to oči festivalu, oči filmařů a především diváků. Chtěli jsme, aby byly oči zvědavé, které se těší ve ztemnělém sále biografů, na který se všichni těšíme,“ uvedl na tiskové konferenci Aleš Najbrt, jenž pod vizuálem podepsaný spolu s Jakubem Spurným. Jak Najbrt nedávno uvedl v podcastu ADC Kitchen, bylo logo festivalu připravené už zhruba rok a půl.

Galerii plakátů pro festival za posledních deset let si můžete prohlédnout zde.

Posun festivalu na pozdější termín podle pořadatelů nabídne lepší možnost uspořádat kulturní akci tak, aby svým rozsahem byla co nejbližší podobě, na jakou jsou diváci a návštěvníci zvyklí. S odborníky jsou pak konzultovány praktické kroky, aby byla zajištěna maximální bezpečnost hostů a návštěvníků festivalu. V jednání je partnerská spolupráce s odbornou firmou, která by zajistila testování návštěvníků. Jsou připraveny různé organizační scénáře pro dodržení opatření, která budou tou dobou aktuální.

„Posun pětapadesátého ročníku neznamená dlouhodobou změnu termínu konání karlovarského festivalu a věříme, že šestapadesátý festivalový ročník proběhne již v tradičním čase, tedy od 1. do 9. července 2022,“ uvedl prezident MFF Karlovy Vary Jiří Bartoška

Díky vstupu strategického investora skupiny Rockaway Capital získal KVIFF možnost dálšího rozvoje. „Pro festival se tím otevírá příležitost rozšířit stávající aktivity jako je například distribuční label KVIFF Distribution a nově realizovat projekty, o nichž jsme dlouhodobě uvažovali,“ dodal Bartoška.

Vlastní TV a celoroční program

Vedle toho se chtějí organizátoři MFF KV zaměřit na budování platformy KVIFF.TV, která bude nabízet během festivalu vlastní exkluzivní informačně-publicistický obsah a postupně také celoročně přinášet artový program. Ambicí je během několika let vybudovat prostor pro laické publikum i filmové profesionály, který nabídne všestranné informace a orientaci v oblasti filmové tvorby.

Jako první se na platformě KVIFF.TV bude prezentovat 16. ročník Pragueshorts Film Festivalu, který je naplánován na 2. až 27.červen 2021. Festival, který je tradiční sesterskou akcí KVIFF, proběhne letos kombinovanou formou a představí to nejzajímavější z nejnovější světové produkce krátkometrážní tvorby. Detaily o letošním ročníku budou zveřejněny v nejbližší době.

KVIFF Distribution chce pak do budoucna vyvíjet projekty a programy s cílem poskytnout mladým a talentovaným tvůrcům zázemí pro jejich filmařský růst. Zároveň se otevírá prostor pro využití potenciálu města Karlovy Vary i celého regionu k uskutečňování dalších kulturně-společenských projektů a akcí ve spolupráci s předními českými kulturními subjekty.

