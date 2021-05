Značka piva spustila v rámci své kampaně webovou soutěž o přežití v divočině. Poběží v týdenních kolech do 6. června

Přežít dva týdny v divočině bez cizí pomoci je úkolem hráče ve hře Ratarova hořká cesta. Během ní se musí správně rozhodovat a projít hořkými volbami až do konce. „Koncept soutěže a mechanika hry odkazují na náš ‚vlčí‘ televizní spot, ve kterém hlavní hrdina čelí hořké volbě. Ve hře si sami spotřebitelé vyzkouší, že ke správným rozhodnutím musí dozrát, stejně jako k mimořádně hořkému pivu Radegast Ratar. Je na nich, kterou cestu si vyberou a kam se vydají. Dostat se na konec ale není jednoduché,“ říká Josef Jalůvka, manažer značky Radegast.

Koncept hořkosti a těžkých voleb v komunikaci pivovar rozvíjí společně s agenturou Boomerang Communication. Funguje už déle než 15 let a za to, jak pozitivní vliv měl na prodejní výsledky i vnímání značky, byl koncept „Život je hořký. Bohudík!“ loni oceněn zlatou Effie za dlouhodobé budování značky.

Podmínkou účasti v soutěžní hře je věk 18 let a zakoupení alespoň jednoho piva Radegast Ratar v jakémkoliv obalu. Registrace do soutěže probíhá na webu, kam účastník vloží foto účtenky. Poté se vydá na cestu hrou a když se mu podaří dojít do konce, je automaticky zařazen do slosování o výhry. Webová hra probíhá ve čtyřech týdenních kolech a končí 6. června 2021.

Hlavní výhrou, která bude vylosována ze všech registrovaných hráčů, je domácí výčepní zařízení a 5 x 30l soudek piva Radegast Ratar. Každý soutěžní týden se navíc hraje o domácí výčep a malý soudek piva Radegast Ratar, zásobu piva Radegast Ratar na rok nebo voucher do Radegast e-shopu v hodnotě 500 korun.