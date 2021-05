Od začátku roku do přidruženého členství Asociace public relations vstoupila agentura Ipsos, komunikační oddělení Tesco a Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů.

APRA díky novým členům nyní sdružuje už dvanáct významných českých i národních společností. V asociaci, která se dlouhé roky zaměřovala jen na PR agentury, se takzvanými přidruženými členy mohou od konce roku 2019 stát i firmy, které nepodnikají v oblasti komunikace či marketingu, ale mají vlastní PR týmy.

„PR a komunikace by měly být postaveny na faktech a datech, a to je právě oblast, kde Ipsos může pomoci doručením relevantních dat o názorech, postojích a chování nejen veřejnosti, ale i stakeholderů. Jsme opravdu rádi, že můžeme přispět k obohacení a další profesionalizaci oboru public relations,“ říká Tomáš Macků, ředitel vnějších vztahů agentury Ipsos, která do APRA přináší know how přední výzkumné agentury se zázemím ve více než 90 zemích světa.

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů podle generální ředitelky Martiny Houdkové do APRA vstupuje kvůli vzdělávacím aktivitám asociace a většímu zapojení studentů do praxe. „Je to pro nás ideální platforma, kde se můžeme potkávat s dalšími odborníky z oboru, snáze díky tomu sledovat aktuální trendy v oblasti komunikace a sdílet s ostatními naše zkušenosti,“ dodává též Ján Kondáš, vedoucí korporátní komunikace společnosti Tesco, která je dalším letošním nováčkem v APRA.

Od spuštění přidruženého členství se součástí asociace v první polovině loňského roku staly komunikační a marketingová oddělení společností ČEPS, České televize, Českého statistického úřadu. Dalšími přijatými společnostmi v druhé polovině loňského roku se stal Protext ČTK, Monitora, Sazka, Marketingové oddělení Univerzity Karlovy, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy a Škoda Auto.

APRA si od přidruženého členství slibuje vytvoření širší odborné platformy, která bude podporovat další rozvoj a profesionalizaci oboru a stimulovat diskusi o aktuálních tématech a trendech, které zajímají agentury i zadavatele. „Z diskuzí s manažery komunikace v celé řadě firem vyplynula jejich potřeba scházet se, sdílet zkušenosti a diskutovat společné problémy i mimo jinou platformu, než jakou jsou konference,“ popisuje důvody vzniku přidruženého členství Martin Jaroš. Pro naše nové členy jsme připravili speciální akce a workshopy, kde budou mít možnost získat informace a čerpat ze zkušeností nejen odborníků z public relations,“ dodává.