Jak sesbírat 200 tisíc nepoužívaných telefonů? Hledejte zlatý poklad v Praze, říká vítězný návrh kampaně kategorie Media v letošním ročníku soutěže Young Lions.

Rekordních 88 týmů se přihlásilo do letošního ročníku národní soutěže pro mladé kreativce do 31 let Young Lions. V zatím první hodnocené kategorii Media soutěžilo 22 týmů. Jejich úkolem bylo vytvořit kampaň pro neziskovou organizaci Remobil, jejímž cílem má být vysbírání 200 tisíc nepoužívaných mobilních telefonů. Remobil jich přitom mezi lety 2016 a 2020 stihl vysbírat necelých 41,2 tisíce. Stěžejní cílovou skupinou ambiciózní kampaně měli být lidé mezi 15 a 40 lety věku, kteří mají takových odložených mobilů doma klidně i více. Podle průzkumu společnosti jich jen lidé v Praze mají 1,4 milionů, v celém Česku pak dokonce až 12 milionů. V kampani mohly týmy pracovat i s tím, že Remobil věnuje za každý odevzdaný telefon 10 korun na charitu.

První místo získali Andrea Michel a Matěj Buďárek z agentury Marketup za návrh „pražského zlatého dolu“, druhé místo obsadili Michaela Brůhová a Matúš Ficko z agentury Triad Advertising za šampionát v hodu starým telefonem a třetí místo Kim Hofmanová a Matouš Hruška z Ogilvy za projekt „lenivé recyklace“. Čestné uznání porotců pak získali Anna Stěpanovová a Anežka Svobodová z Ogilvy, Hana Bartová a Tereza Keprtová z PHD a Daniel Matěna a Lenka Šuhájková z PHD.

Práce hodnotila porota, v jejímž čele byl v roli prezidenta Lester Tullet, šéf kreativy a partner agentury Kaspen/Jung von Matt. Dále v porotě byli: Marek Bačo, media strategy director Mediacomu, Roman Biath, stratég a creative lead agentury Zaraguza, David Krňák, chief media officer v Publicis Groupe, Lenka Vaněk, ředitelka pro brand, marketing a komunikaci poradenské společnosti EY, a Jiří Vítek, head of media & performance service line pro střední a východní Evropu v Dentsu.

1. místo: Andrea Michel a Matěj Buďárek z agentury Marketup



Andrea Michel

Matěj Buďárek

Vítězný tým se rozhodl vytvořit 47denní výzvu zacílenou na Prahu a její obyvatele, jejímž cílem je objevit 47 kilogramů zlata ukrytých v hlavním městě. Podle propočtů týmu bylo potřeba kampaní zapojit 147 tisíc lidí, aby byl vybrán potřebný počet 200 tisíc telefonů.

Podle návrhu by kampaň odstartovala bannerovou reklamou na Facebooku a Instagramu, která by o projektu dala vědět. Součástí byl i happening, články na Czechcrunch a v ČTK i kampaň s influencery, kteří se zabývají životním prostředím, jako Blanka Pilátová, Lucie Zelinková, Tereza Kratochvílová či Patrik Děrgel. Výsledkem pak měly být i vybrané dva miliony korun, z nichž jeden milion by byl využit pro různé charitativní organizace a druhý pro Národní divadlo, které by bylo partnerem celého projektu.

2. místo: Michaela Brůhová a Matúš Ficko z agentury Triad Advertising

Michaela Brůhová

Matúš Ficko

Stříbrný tým se svou kampaní snažil přesvědčit především mladé lidi, aby zapomněli na lenost, staré mobily odhazovali a tím ulehčili nejen životnímu prostředí, ale i sobě. Vyhazovat telefony mají přitom doslova – během recyklačního „šampionátu“, kterého by se účastnily až pětičlenné týmy, z nichž každý přinese minimálně 10 telefonů. Body by sbíraly za trefu na terč, styl házení i kreativní outfity. Partnery akce by vedle Remobil byly podle představ týmu i různými výstředními akcemi proslulá značka Red Bull či lokální výrobci ochranných prvků na telefony. Za média by do projektu soutěžní dvojice zapojila server Refresher a vybrané influencery.

3. místo: Kim Hofmanová a Matouš Hruška z Ogilvy

Kim Hofmanová

Matouš Hruška

I bronzem oceněný tým se rozhodl bojovat s leností lidí, kteří jinak o potřebě recyklovat a chránit životní prostředí vědí. Místo soutěžení se jim ale rozhodl cestu k recyklaci co nejvíce usnadnit. Návrhem je kampaň v partnerství s rozvážkovými službami a jejich udržitelnými aktivitami – Rohlik.cz s iniciativou Otoč obal a Košík.cz s iniciativou Vratná lahev. K nim by se mohly přidat speciální akce Otoč mobil a Vratný mobil – kurýři by k nákupu dávali sáčky na sběr starých mobilů, které by byly vyzvednuty při dalším nákupu. S pomocí sociálních sítí, influencerů Rohlíku a Košíku a partnery Remobilu by tak při iniciativě bylo možné podle týmu oslovit až 900 tisíc Čechů.

Čestné uznání poroty:

Anna Stěpanovová a Anežka Svobodová z Ogilvy

Anna Stěpanovová

Anežka Svobodová

Hana Bartová a Tereza Keprtová z PHD

Hana Bartová

Tereza Keprtová

Daniel Matěna a Lenka Šuhájková z PHD