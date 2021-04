Obětuj jedno pivo a zasaď strom, říká vítězný návrh kampaně pro neziskovou organizaci Plant for the Planet.

Osm týmů soupeřilo v kategorii Marketers letošního ročníku národní soutěže pro mladé profesionály do 31 let Young Lions. Do ní se letos přihlásilo celkem rekordních 88 týmů. Mladí marketéři dostali za úkol vymyslet kampaně pro neziskovou organizaci Plant for the Planet. Návrhem měli nalákat významné společnosti skutečně se zajímající o životní prostředí, aby s neziskovkou navázaly partnerství. Zároveň měli motivovat veřejnost, aby se též zapojila do akce. Zpopularizovat pak měli i aplikaci Plant for the Planet, která je součástí kampaně za vysázení bilionu stromů.

Nejvíce porotu oslnila dvojice Jan Dvořák a Karolína Kostková z Plzeňského Prazdroje. Druhé místo získali Pavel Vykydal a Monika Hrstková z Kofoly. Třetí místo uděleno nebylo, ale čestné uznání poroty získali Elena Chadžieva a Jana Kloudová z McDonald’s a Denisa van Goozen a David Wurst z Nestlé Česko.

Práce hodnotila porota, v níž usedli:

Will Rust, šéf pro značku ve společnosti Lunar, prezident poroty

Milan Formánek, konzultant a přednášející, exCEO agentury Zaraguza

Lucie Průšová, šéfka marketingu společnosti Billa

Aleš Pýcha, ředitel pro marketing a Solootions v FTV Prima

Daniel Živica, exCEO VMLY&R CZ and Wavemaker CZ & SK

1. místo: Jan Dvořák a Karolína Kostková z Plzeňského Prazdroje

Jan Dvořák

Karolína Kostková

Zlatý tým z Plzeňského Prazdroje motivuje k sázení stromů pro planetu přes pivo. Navrhuje prodej „stromového multipacku“, v němž bude speciální lahev bez piva. Za ni nechá značka v kampani se sloganem „Miss a beer today to have a tomorow“ vysadit dva stromy. Jeden za firmu, druhý za zákazníka. Své fanoušky též přesměrovává ze svého webu k projektu Plant for the Planet. Aktivitou by pak Plzeňský prazdroj chtěl inspirovat další velké nápojářské skupiny.

2. místo: Pavel Vykydal a Monika Hrstková z Kofoly

Pavel Vykydal

Monika Hrstková

Stříbrný tým z Kofoly jde na „švejkující“ Čechy mazaně. V návrhu přišel s výzvou vysázení 20 tisíc stromů. Pokud se ji nepodaří naplnit do listopadu, přijde populární „zlaté prasátko“ Kofoly o svůj domov v TV a během Vánoc už z obrazovek nezazní otázka: „A bude mít ty velký zahnutý zuby nahoru?“. Mimochodem počet stromů ve výzvě na oblíbený spot odkazuje – mezi lety 2013 a 2020 byl vysílán celkem dvacettisíckrát. Dvojice sází na to, že se Češi „hecnou“, jako hrdinové cíl několikanásobně překročí a sázení stromů si budou třeba dávat i jako vánoční dárky.

Čestné uznání poroty:

Elena Chadžieva a Jana Kloudová z McDonald‘s

Elena Chadžieva

Jana Kloudová

Denisa van Goozen a David Wurst z Nestlé Česko