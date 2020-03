Značka SodaStream, která se specializuje na domácí přípravu perlivé vody, spustí v březnu rozhlasovou kampaň. Sada dvou spotů bude vysílána během celého měsíce na celostátních frekvencích rádií Evropa 2 a Frekvence 1. Tématem je potravinářský CO 2 plyn a limitovaná edice SodaStream Spirit Italian Spritz.

Rozhlasovou kampaň využívá ke zvýšení a podpoře prodeje SodaStream opakovaně. „S reklamami v rádiích máme dlouhodobě dobrou zkušenost, naši zákazníci na spoty v rozhlase reagují velmi pozitivně,“ prozrazuje Michal Panis, manager značky SodaStream v ČR. Hlas oběma dvacetivteřinovým spotům propůjčila již tradičně česká herečka a dabérka René Slováčková a cílovou skupinou jsou maminky ve věkové kategorii 25+. Kreativa rozhlasových spotů vznikla in-house a produkce se ujala agentura Alma Production.

První spot prezentuje výrobníky SodaStream jako alternativu k namáhavému nošení těžkých balíků vod, pomocí nichž si lze čerstvou perlivou vodu nachystat v pohodlí domova. Rovněž připomíná limitovanou edici Spirit Italian Spritz. Sada obsahuje výrobník Spirit White, bombičku s CO 2 plynem, dvě designové sklenice, dvě lahve Fuse o velikosti 1 l a dámskou lahev do kabelky o objemu 0,5 l. Poslední složkou je příchuť Italian Spritz, s níž si připravíte nealkoholickou verzi oblíbeného nápoje.