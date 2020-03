Česká pobočka Saxo Bank v březnu spustila kampaň na Letišti Václava Havla. Sloganem You’ve come so far. Let’s go further together (dostali jste se daleko, společně se dostaneme ještě dál) chce oslovit nejen české top manažery, ale i zahraniční byznysmany, kteří cestují přes pražské letiště. Kampaň obsahuje jak statické vizuály, tak i spoty, doplní ji i několik printových reklam. Poběží přitom na obou terminálech, a to až do konce dubna.

Česká pobočka dánské investiční společnosti Saxo Bank spustila 1. března OOH kampaň na Letišti Václava Havla. „Pro historicky první outdoorovou kampaň Saxo Bank v České republice jsme vybrali místo, kterým prochází podnikatelé a top manažeři nejen na svých obchodních cestách,“ uvádí ke kampani markeťák Saxo Bank Jakub Bezděkovský a dodává: „Cílem kampaně je primárně brand awarness, zakomponovali jsme do ní ale i taktičtější kampaň, která bude na vybraných vizuálech.“

Slogan You’ve come so far. Let’s go further together. tak láká nejen českou, ale i zahraniční klientelu. „Nesoustředíme se jen lokálně, zaujmout chceme i byznysmany z ostatních CEE zemí, které spadají pod pražskou pobočku Saxo. Ústřední motiv jsme proto situovali do několika světových finančních metropolí, jako je New York, Londýn, Frankfurt a na příletech jsme použily i motivy Prahy,“ doplňuje Jakub Bezděkovský. Kampaň, kterou zpracovával interní tým Saxo Bank, poběží od 1. března do 30. dubna na celkem 12 místech obou terminálů, a to jak v odletových, tak i příletových halách. Její součástí je sloupová reklama, podsvícené vizuály, CLV i 10 vteřinové spoty. Během dvou měsíců se objeví také v printu, např. v časopise Forbes.

Foto: Saxo Bank