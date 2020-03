Itálie je jedním z klíčových obchodních partnerů České republiky. V době šíření koronaviru se však investice a export mezi zeměmi značně komplikuje. „Naše hlavní aktivity, bohužel, zaostávají, protože není možné se s nikým sejít,“ říká v rozhovoru s MaM.cz Marek Atanasčev, vedoucí zahraniční kanceláře státní agentury CzechTrade v Miláně.

Zaznamenáváte na ose Česko-Itálie firmy, kterým kvůli dopadům koronaviru hrozí zánik?

V současné době jsou v ohrožení hlavně společnosti, které jsou napojeny na turistický průmysl, a to jak jak v Itálii, tak i v České republice. Jedná se v první řadě například o různé cestovní kanceláře nebo průvodcovské agentury, které se specializují vysloveně na Itálii a italské klienty. Existují agentury, které se výhradně věnují například organizaci školních výletů do ČR, pro které měla začít hlavní sezóna, ale všechny tyto cesty byly již začátkem března zrušeny italskou vládou. Samozřejmě celý turismus zaznamenal a dále zaznamenává významný pokles. Ztráty exportérů bude možné posoudit až s ohledem na délku trvání této situace. Itálie si slibuje od přijatých opatření, že by počty nakažených mohly začít klesat v řádu 2-3 týdnů a nákaza by se mohla na základě přijatých kroků dostat více pod kontrolu. Již nyní některé italské firmy a továrny omezují svůj provoz na omezenou dobu a do budoucna může dojít k ohrožení jednotlivých dodavatelských řetězců.

Marek Atanasčev

Jak vypadají obchody nyní, v době epidemie?

Nemoc se objevila v severní Itálii koncem února a postupně nabíhala jednotlivá opatření. Vládní dekret o omezení pohybu je platný teprve od neděle 8. 3., takže na podrobnější posouzení dopadu potřebujeme více času a doufáme, že bude co nejmenší. Pro nás je zásadní změna taková, že odpadávají veškeré osobní obchodní schůzky, které jsou v italském prostředí velice důležité, protože Italové si obecně velmi zakládají na osobních vztazích a mnohdy považují za důležité se trochu poznat před samotným sjednání obchodní spolupráce. V mnohých případech se sice dají nahradit videohovory, ale například u starší generace, která bývá často ve vedení italských firem, to není zcela optimální a vítaná varianta. Situace zároveň znamená zpomalení spedic a pohybu zboží, kdy se kromě nově zavedených hraničních kontrol objevují například i občasné výpadky některých přepravců, kteří odřeknou přepravu z důvodu ochrany zdraví svých zaměstnanců. Tato osobní rozhodnutí firem jsou pochopitelná a musíme je respektovat.

Uzavírají se nové obchody?

V tomto směru samozřejmě nastal razantní a logický útlum. Nicméně evidujeme, že i přes veškeré nesnáze většinou stále běží živá komunikace o možné budoucí spolupráci. Otázka je, jaký bude mít vliv faktor času a jaká bude kondice firem po odeznění nemoci.

Loňský export Česka do Itálie činil přes 173 miliard korun. Import pak 167 miliard. Jak drasticky se mohou tato čísla letos měnit?

Z aktuálního vývoje je patrné, že nikdo nemá zájem na tom, aby ustala výroba a přeprava zboží. Ve čtvrtek 12. 3. italská ministryně dopravy telefonovala s rakouským ministrem ohledně nápravy stavu na rakousko-italské hranici. Italská strana rovněž napsala dopis evropské komisařce s žádostí o intervenci pro dopravní společnost Valadin. Celá otázka však visí ve vzduchu s ohledem na to, jak dlouho se bude pracovat v omezeném režimu, a jak hluboce zasáhne nemoc jednotlivé země a jednotlivá odvětví. V této chvíli primárně trpí turismus, kde je možné počítat ztráty již nyní.

„Ze všeobecného a bezstarostného veselí před vyhlášením vládního dekretu se město hodně vylidnilo a lidé zůstávají doma, aby zamezili šíření nemoci“

Vaše pobočka CzechTrade má na starost podporu obchodu mezi Českem a Itálií. Změnila se nyní náplň vaší práce?

Moje náplň se skládá hlavně z monitoringu informací. Většinu času trávím u italských médií a sleduji aktuální vývoj situace a jednotlivě přijímaná řešení – s ohledem na typ mé práce se jedná především o ta, která mají mít dopad na italské, a především české firmy. Také telefonicky komunikuji s našimi partnery ohledně aktuálního stavu a vzájemně se ujišťujeme o našich závazcích a plánech – to se týká primárně B2B platforem a veletrhů, kde jsme měli zajistit účast pro naše firmy, ale došlo ke zrušení a přesunu na jiné datum. Zároveň distribuuji informace českým společnostem a médiím. Přehled o situaci našich klientů se snažím aktualizovat co nejvíce. Také se věnujeme překladům materiálů, které chystáme pro asistence, které budou pokračovat i v budoucnu. Naše hlavní aktivity, bohužel, zaostávají, protože není možné se s nikým sejít a spojit se telefonicky je velmi těžké, pokud nemáte číslo na mobilní telefon. Naše práce v teritoriu, alespoň v Itálii tomu tak je, je hodně založená na osobních schůzkách a osobních kontaktech, které jsou klíčové k propagaci českých firem a produktů. Tato činnost však pozbyla platnost prakticky před dvěma týdny, kdy se začaly přijímat první vládní opatření.

Jaké byste popsal aktuální situaci v Miláně?

Atmosféra se tu hodně změnila. Ze všeobecného a bezstarostného veselí před vyhlášením vládního dekretu se město hodně vylidnilo a lidé zůstávají doma, aby zamezili šíření nemoci. Na sociálních sítích se rozjela kampaň #iorestoacasa, respektive „zůstanu doma“, takže lidé chodí ven pouze v nutných případech – když jdou do práce, v případě zdravotních komplikací nebo na nákup. Každý pohyb se musí doložit povolením. V ulicích jsou také ozbrojené složky, které posílají občany domů a dbají na dodržování vládního dekretu. Zároveň se dost zvýšil počet lidí s rouškami, které během běžné chřipkové sezóny, ve srovnání s asijskými zeměmi, vůbec nevidíte. Lidé si opravdu začali uvědomovat závažnost situace a nebezpečí infekce nebezpečnou nemocí. Já sám jsem už před vyhlášením vládních opatření omezil svůj pohyb venku na naprosté minimum a zůstával doma na Home Office, protože toto je naprosto zásadní chování pro to, aby se nákaza nešířila dále.