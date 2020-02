Digitální agentura Blueberry, kterou loni koupila skupina InTeFi Lukáše Nováka, bude po rozdělení na vývojovou a marketingovou část nově vystupovat jako samostatná komunikační agentura.

Zároveň agentura oznámila několik nových klientů – Total, Allianz či Edenred, kteří doplní portfolio dosavadních značek, jako jsou Škoda Auto nebo Nestlé.

Skupina InTefi se od roku 2017 zaměřuje na akvizice IT firem, které sdružuje pod svou vlajkovou lodí, technologickou firmou BOOTIQ. Právě tam se začlenil dosavadní vývojářský tým Blueberry Apps. Marketingovou agenturu Blueberry tak dnes díky sloučení se strategickou konzultační firmou ((ON)) RUDOLF tvoří 25 lidí, kteří se zaměří na komplexní marketingovou komunikaci, ale i výzkum, tvorbu strategií značek a produktů, kreativu a zejména digitální komunikaci a kampaně.

„Akvizicí jsme získali kvalitní týmy vývojářů a marketérů, kteří mají expertní vhled do analytiky, tvorby strategií a digitálních kampaní. Zatímco 50 lidí z vývojářské divize bude nově pracovat pod BOOTIQ, Blueberry bude vystupovat čistě jako marketingová agentura. Pro InTeFi to znamená rozšíření služeb pod silným brandem, který má své pevné místo na českém trhu,“ říká Lukáš Novák, předseda představenstva skupiny InTeFi.

Digitální agentura Blueberry tímto krokem zásadně rozšiřuje své působení a rozsah služeb. Obsáhne všechny klíčové kompetence, které k marketingové agentuře patří. Blueberry je nově členem mezinárodní asociace ESOMAR, která je garantem nejvyšších standardů v marketingovém výzkumu. Dále se zaměřuje na strategii pro značky a produkty, kreativu i marketingovou komunikaci. Zůstává online tým v čele s Karlem Pařízkem, který se soustředí na komplexní online strategie, sociální sítě, online reputaci značky, SEO a PPC kampaně.

„Blueberry se bude i nadále soustředit na maximálně efektivní online marketing tak, jak jsou na to naši klienti zvyklí. Nadále posilujeme svoje kompetence v oblasti výzkumu, strategii značek a kreativy. Zároveň si však díky spolupráci s BOOTIQ zachováme přístup k širokému vývojářskému zázemí, což nám umožní přinášet vlastní chytrá řešení některých marketingových potřeb souvisejících s velkými daty,“ říká Ondřej Rudolf, nový CEO Blueberry (na fotografii výše). Právě Ondřej Rudolf se svým týmem do Blueberry přináší schopnost tvorby strategií, a to i díky své 25leté praxi v marketingu.

Foto: Blueberry