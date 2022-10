Uznávaný autor ilustrovaných vtipů Tomáš Břínek bude od října svými kolážemi glosovat dění v názorové rubrice Seznam Zpráv.

Tomáš Břínek známý, pod zkratkou TMBK, mění se začátkem října po čtyřech a půl letech působiště. Od tvorby pro Reflex z mediálního domu CNC přechází pod křídla skupiny Seznam. Obrazovými komentáři bude glosovat aktuální dění pro Seznam Zprávy.

„Karikatury či kreslené vtipy patří ke kvalitní názorové žurnalistice od jejího zrodu. A TMBK prokazuje, že je to fenomén, který lze stále uchopit moderně. Jeho tvorba nám pomůže dál rozšiřovat obsah pro komunitu a fanoušky, jeden z důležitých rozvojových směrů Seznam Zpráv,“ říká Jakub Unger, ředitel divize zpravodajství a rádií Seznam.cz.

Koláže Tomáše Břínka budou součástí názorové sekce Seznam Zpráv a v budoucnu také nových komunitních profilů. „Jeden z mnoha benefitů na práci pro Seznam Zprávy bude, že mohu teď o svém dvacet let starém e-mailu na Seznamu konečně tvrdit, že je firemní,“ komentoval svůj příchod Břínek alias TMBK.

Názorová rubrika Seznam Zpráv vzniká pod vedením Jana Lipolda a během krátké doby se se podle Seznamu zařadila mezi nejčtenější a nejdiskutovanější sekce webu. Denní kresby TMBK se v rámci publicistiky zařadí například vedle satirického pořadu Šťastné pondělí, jehož tváří je Jindřich Šídlo.

TMBK působil pod křídly Reflexu od dubna 2018. Spolupráce podle něj vznikla vlastně náhodou. „Šel jsem navštívit kamarádku, která šéfuje onlinu. Jim se moje věci líbili a dohodli jsme se. Můžu si dělat co chci, kdy chci. Tak se tvoří úplně nejlépe,“ uvedl Břínek loni v rozhovoru pro MAM. Tehdy ještě zmiňoval, že odmítal i lukrativnější nabídky jiných médií. Poslední dobou už ale prý cítil, že po letech potřebuje změnu.

Pro Reflex je to druhá ztráta ilustrací glosujících dění. V září vyšel i poslední díl satirického komiksu Zelený Raoul, který na stránkách časopisu vycházel nepřetržitě 28 let. Podle vyjádření spoluautora a scénáristy Milana Tesaře na Twitteru se o jeho konci s kreslířem Štěpánem Marešem dozvěděli prostřednictvím stručného e-mailu. „Je škoda, že jsme se o náhlém konci Zeleného Raoula dozvěděli z e-mailu. Kdybychom to věděli dopředu, mohli jsme jeho existenci ukončit nějak elegantně, uzavřít příběh. Třeba tím, že by odlétl na svoji planetu,“ uvedl Tesař pro DVTV.

Šéfredaktor časopisu Marek Stoniš konec zdůvodnil výsledky průzkumu, které hovořily o klesajícím čtenářském zájmu. Poslední díl Babišova studna měl číslo 1421, což označuje počet týdnů, po které komiks nepřetržitě vycházel. Autoři jeho podtitulek změnili na „Konečný příběh České republiky očima ufona“ z původního „Nekonečný příběhu…“. Kreslířem komiksu byl Mareš, autory scénářů HRUTEBA, což je společný pseudonym tří redaktorů Reflexu – Dana Hrubého, Milana Tesaře a Tomáše Baldýnského (Baldýnský pro něj přestal psát v roce 2000, Hrubý loni).