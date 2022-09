Do sítě Dentsu patřící agentura, kterou čeká rebranding na iProspect, má novou ředitelku pro klientský servis Slezákovou a ředitele pro technologie Synčáka.

Dva nové ředitele získala na začátku září agentura Adexpres, patřící do sítě Dentsu. Pozici client service director nově zastává Martina Slezáková. Ondřej Synčák zastává funkci digital transformation & technology directora

Martina Slezáková

Martina Slezáková nastoupila na uvolněné místo po Petře Košaříkové, která se v květnu letošního roku přesunula na pozici ředitelky pro rozvoj obchodních vztahů. Do Adexpresu přichází z agentury Knowlimits, kde přes šest let působila na pozici head of digital, dříve vedla digitální týmy také v Mindsharu, kde působila od roku 2010 do roku 2015, nebo MediaComu. Jako ředitelka klientského servisu bude mít v agentuře Adexpres na starosti vedení týmu, který se aktuálně stará o téměř 50 klientů agentury.

„Martina přináší do agentury své mnohaleté zkušenosti z oboru, čímž pomůže v dalším zkvalitňování našich služeb, stejně jako v rozvoji accountského týmu,“ komentuje novou posilu Petra Košaříková.

Ondřej Synčák

Druhou významnou posilou management týmu Adexpresu je Ondřej Synčák, který bude zastávat pozici digital transformation & technology director. Jeho úkolem bude především pomoci agenturním klientům s jejich často již probíhající transformací v oblasti digitálního marketingu. Přichází z hotelového řetězce Orea Hotels, kde poslední dva roky vedl marketing. Před tím téměř čtyři roky působil v AO Productions a mezi lety 2014 a 2019 byl globálním konzultantem v technologické firmě Adform. Ve své nové roli bude mít na starosti nejen technologie a jejich inovativní rozvoj, ale také propojování jednotlivých produktů z portfolia Dentsu a vytváření řešení na míru jednotlivým klientům.

„Jsem velmi rád, že se nám podařilo rozšířit stávající management o tak zkušené profesionály. Věřím, že díky jejich zkušenostem a novému pohledu na náš byznys posuneme Adexpres zase o kus dál směrem k naplňování našich ambiciózních dlouhodobých cílů,“ říká Ondřej Týma, výkonný ředitel agentury.

Celý tým čeká v následujících měsících výzva v podobě kompletního rebrandingu, během kterého se Adexpres přejmenuje na iProspect Česká republika a plně se začlení do globální struktury. „V České republice bude užší propojení s iProspectem znamenat lepší přístup ke globálnímu know-how, silnější zázemí globální sítě a s tím i příležitost rozvoje lokálního byznysu, tudíž těžit z něj budou jak klienti, tak i experti, kteří v agentuře působí,“ říká Petr Chajda, CEO Dentsu CZ, SK a HU.