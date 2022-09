Do Česka se vrátila po sedmi letech v americké agentuře Konnect. Sharry má pomoci více se prosadit na trhu USA.

Denisa Caldová má nyní na starosti globální PR aktivity startupu Sharry. Mezi její hlavní výzvy patří vytvoření širšího povědomí o Sharry na americkém a evropském trhu a podpora SEO díky zpětným odkazům na hlavních oborových médiích. Uplatní tak především zkušenosti s americkým trhem, který je pro Sharry klíčový. Americké PR prostředí je mimořádně konkurenční a specifické tamními vysokými nároky na vztahy s novináři, kteří se dlouhodobě věnují konkrétním tématům.

Caldová posledních sedm let získávala PR zkušenosti právě v americké agentuře Konnect Agency. Nejdříve působila v Los Angeles a následně v New Yorku. Pro své klienty zajišťovala mediální zviditelnění v publikacích jako The New York Times, The Washington Post, TechCrunch, Fortune a Fast Company. Z Konnect Agency odešla z manažerské pozice Account Supervisor.

„Po více než dvanácti letech strávených v zahraničí a z toho sedmi letech v Americe mě lákalo vrátit se zpět do Evropy a pomáhat ambiciozním firmám se vstupem na americký trh. Sharry mě zaujalo svojí globální vizí, potenciálem a rychle rostoucím mezinárodním týmem,“ uvedla Denisa Caldová, PR manažerka v Sharry.

Marketingový tým Sharry má zkušenosti s performance marketingem, eventy, designem, socialními médii, outbound marketingem, content marketingem i brandovou strategií. PR ale bylo prozatím opomíjenou částí marketingového mixu. Pro Sharry se tak jedná o klíčovou pozici, na jejíž obsazení byl velký tlak, ale zároveň vysoké nároky spojené především se zkušenostmi s americkým trhem.

„Naše globální marketingové aktivity se řídí z Prahy, ale naším klíčovým trhem je USA. A najít PR experty s dlouholetými zkušenostmi s americkým trhem v Praze je prakticky nemožné. O to zajímavější je, že jsme se s Denisou poznali prakticky náhodou, ale za méně než dvanáct hodin jsme se domluvili na spolupráci,“ doplnil Marc Delacroix, chief growth officer Sharry.