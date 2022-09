Do největší české doručovací platformy přichází z pozice division marketing manažera v Alza.cz. Soustředit se chce zejména na podporu dalšího růstu platformy a rozvoje všech jejích vertikál. V čele marketingu Burda vystřídal Kristínu Polákovou, která odešla v dubnu 2022.

Lukáš Burda přináší do Dáme jídlo více než 20 let zkušeností se strategickým budováním a upevňováním značek na trhu. V minulosti působil například jako global brand manager ve Footshopu, vedl digitální marketing v České spořitelně a ve společnosti Nike vedl marketing na českém a slovenském trhu. Do ledna letošního roku pak Burda řešil B2B marketing pro českou e-commerce jedničku Alza.cz.

„Dáme jídlo má podle mě obrovský potenciál růst. Chci posílit vnímání této značky jako služby, která má ve svém centru samotného zákazníka. Máme profesionální a kvalitní kurýry, širokou nabídku služeb a doručit umíme cokoliv i do třiceti minut. Věřím, že náš růst může posílit hlavně to, jak budou zákazníci vidět a vnímat naše služby. Doporučení od stávajících zákazníků, jejich opakované používání našich služeb, to bude pro mě nejlepší známka toho, že svoji práci marketingový tým Dáme jídlo dělá skvěle,“ popisuje Lukáš Burda.

„Dáme jídlo slouží partnerským restauracím jako marketingová platforma, díky které se mohou spojit i se zákazníky, kteří by se o nich jinak třeba vůbec nedozvěděli. Dobrý marketing je tak pro náš typ podnikání klíčový. Už dlouho není naše podnikání jen o jedné vertikále, nedoručujeme jen jídlo z restaurací, ale zprostředkováváme nákupy potravin či květin a v létě jsme spustili nový Dáme rozvoz. Lukášova zkušenost a know-how z oblasti marketingu pro retailové a e-commerce platformy se nám bude pro náš růst hodit. Věříme, že se nám společně podaří posunout náš marketing zase o krok dále,“ říká Filip Fingl, CEO Dáme jídlo.

Společnost Dáme jídlo je největší česká platforma specializující se na rozvoz jídla. Od roku 2014 je součástí společnosti Delivery Hero, celosvětově největšího hráče na trhu food delivery a quick commerce. V současné době spolupracuje s téměř 7 000 partnery ve 170 městech České republiky. V červenci tohoto roku navíc společnost spustila novou službu Dáme rozvoz. Ta si klade za cíl doručit zákazníkům téměř jakékoliv zboží z lokálních podniků velmi rychle (ideálně do 30 minut). Službu hodlá společnost spustit postupně ve více než 100 městech ČR.