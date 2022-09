Kříženecká přichází z ING banky, v Microsoftu bude zodpovědná za strategii externí i interní komunikace a za projekty spojené se CSR v Česku i na Slovensku.

Na pozici šéfky komunikace a filantropie společnosti Microsoft pro český i slovenský trh nastupuje od 1. září 2022 Karolína Kříženecká. V oblasti profesionální komunikace pohybuje více než 25 let, působila převážně v nadnárodních korporacích v rámci lokálního nebo CEE/EMEA trhů, ale zkušenosti má také z prostředí českých médií.

Na současnou pozici přichází z nizozemské banky ING, kde byla od března 2020. Banka pod jejím vedením například transformovala komunikační oddělení po ukončení činnosti retailového segmentu a přechodu na B2B záběr. V minulosti pak působila ve vedoucích manažerských pozicích ve stavební firmě Hochtief, kde byla téměř šest let. Takřka jedenáct let pak působila ve strojírenské společnosti Siemens, kde nastavovala strategii lokálních komunikačních aktivit i oblasti trvalé udržitelnosti, a to jak pro centrálu, tak i ve výrobních závodech.

Za svou profesní činnost získala Karolína také několik oborových ocenění z oblasti firemní komunikace. Zmínit lze například cenu za projekt Risk Culture v soutěži PR profesionálů Zlatý středník či ocenění Institutu interní komunikace a v anketách Top odpovědná firma a Sponzor roku.

„Na poli komunikace je pro mě důležitá především efektivita a reálný dopad kampaní, důraz kladu i na detailní strukturu a porozumění cílovým skupinám, které chceme v rámci komunikace oslovovat,“ uvádí Karolína Kříženecká a dodává: „Klíčové je pro mě spolupracovat v rámci celé firmy mezitýmově, k čemuž je extrémně důležitá i dobře zvládnutá interní komunikace. I v této oblasti se mi vždycky osvědčilo synergicky propojovat zkušenosti a vzdělání ze sportu i byznysového prostředí.“

Vedle profesního záběru je její zásadní životní náplní také sport, konkrétně pak pozemní hokej. V současné době trénuje extraligový tým mužů HC President, do svého nabitého programu však zvládá pojmout i reprezentační týmy dívek a chlapců do 16 let. Vede i první tým mentálně postižených „pozemkářů“ v České republice.