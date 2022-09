Někdejší šéfky Biodermy v Česku a na Slovensku má online supermarketu na starosti značku a komunikaci.

Do týmu marketingu internetového supermarketu Rohlik.cz nastupuje od září Andrea Dietlová. Zastává pozici head of brand and communication, takže bude zastřešovat brand marketing pro český Rohlík. Na pozici střídá Kristýnu Rakovskou, které z Rohlíku odešla.

Dietlová bude mít na starosti především komunikaci témat směrem ke spotřebitelům a nastavování dlouhodobých marketingových strategií. Obchodu a marketingu se věnuje přes dvacet let. Mezi lety 2017 a 2020 byla generální ředitelkou značky Bioderma pro Česko a Slovensko. Před tím byla téměř dva a půl roku ředitelkou marketingu slovsnské pobočky retailového řetězce Tesco. Skoro deset let pak působila u značky Nike, kde se starala o slovenský, maďarský a český trh. Je absolventkou Ekonomické univerzity v Bratislavě.