Server o zdraví spadající pod vydavatelství Internet Info bude od 1. září řídit Wallerová, která přichází ze Seznam.cz.

Radka Wallerová povede od 1. září server Vitalia.cz spadající pod vydavatelství Internet Info. Podle něj jde o největší server o zdraví na českém internetu. V lednu letošního roku jej dle NetMonitou navštívilo 1,5 milionu reálných uživatelů, kteří zhlédli 4,1 milionu stránek. Wallerová přichází po roce a půl v redakci Seznam.cz, byla též editorkou webu Prima Living. Píše také pro vybrané časopisy, například Maminku či Marianne.

Novinářskou kariéru Wallerová odstartovala v roce 1994 v deníku Lidové noviny, kde působila přes šest let. Téměř dvanáct let pak byla v redakci MF Dnes, odkud v polovině roku 2014 přešla do Czech News Center, kde do března 2021 působila jako projektová manažerka a online editorka.

„Radka je velmi zkušená novinářka, která se už roky zaměřuje na oblast zdravotnictví nebo na sociální problematiku. I díky jejímu dřívějšímu působení ve velkých vydavatelských domech věřím, že Vitalia.cz pod jejím vedením bude fungovat skvěle,“ uvedl Jan Vaca, ředitel médií vydavatelství Internet Info.

Nová šéfredaktorka serveru Radka Wallerová k přetupu dodala: „Ve Vitalii se snoubí dvě věci, které mě v médiích baví nejvíc – psaní o zdraví a online žurnalistika. Vitalii jsem vždycky sledovala, baví mě široký záběr témat a jejich poctivé zpracování.“