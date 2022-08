Po devíti letech ve vedení společnosti GSK přebírá Jourdren řízení veškerých obchodních aktivit Orkly v Česku, Maďarsku a na Slovensku.

Romana Jourdren působí nově jako chief commercial officer společnosti Orkla Foods Česko a Slovensko, pod níž spadají Hamé, Vitana, Znojmia nebo Otma. Ve své nové roli bude mít na starosti řízení veškerých obchodních aktivit v České republice, na Slovensku a v Maďarsku.

Jourdren působila více než dvacet let v různých manažerských pozicích v odděleních marketingu a obchodu v nadnárodních společnostech. Posledních devět let například strávila ve vedoucích rolích společnosti GSK, kde začínala v obchodním oddělení pro Česko a Slovensko, od srpna 2019 pak byla viceprezidentkou a generální ředitelkou pro region Francie, Španělska, Portugalska a Afriky. Před tím déle než osm let působila ve společnosti Kimberly-Clark. Mezi lety 2000 a 2005 byla ve skupině Danone, kde se z funkce junior brand manažerky vypracovala k roli marketingové manažerky skupiny.

Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze a titul MBA získala na univerzitě v Lausanne.