Nová divize má klientům agentury pomoci oslovit a zapojit spotřebitele, kteří nejsou k zastižení v klasických médiích. Pipková se do agenturního prostředí vrací po pěti letech.

McCann Prague vytvořila novou jednotku McCann Media, která má propojit strategická oddělení v rámci agentury i celého jejího ekosystému spolu s mediální expertizou, a to za účelem vytvoření nejefektivnějších komunikačních kampaní klientů a zapojení spotřebitelů. Prostřednictvím lepších poznatků a nových moderních nástrojů chce dosáhnout požadovaných obchodních výsledků s maximálním dopadem napříč platformami a technologiemi. To vše bez závislosti na agenturních poolech pro nákup médií, což podle McCann zaručí vysokou efektivitu kampaně klienta při zachování nejlepších podmínek nákupu mediálního prostoru skrze všechny platformy.

Novou divizi povede Petra Pipková, která má za sebou více než dvě desítky let působení ve strategickém plánování. Po té, co byla přes tři roky ředitelkou pro média v agentuře Grey (dnes WMC Grey), vedla od srpna 1997 skoro devatenáct let jako generální ředitelka agenturu MediaCom a necelý rok působila jako řídící partnerka skupiny Knowlimits. Od listopadu 2016 vedla společnost Interactive Touch Systems, která rozvíjela koncept interaktivních dotykových stolků pro děti i seniory. Teď se vrací do agenturního prostředí a v síti McCann zastává pozici chief media officer.

Další neméně známou tváří, několik let se podílející na přípravě konceptu McCann Media, je Jan Suda, head of media & channel strategy, který v McCann propojuje často oddělené světy kreativních myšlenek, mediálního prostoru a životů cílových skupin.

Tým nové jednotky McCann Media je podle agentury postaven na zkušených strategických plánovačích se zaměřením na stanovení správných cílů a nasazení strategie v návaznosti na porozumění obchodním problémům klientů. Pracuje s požadavkem na širší diverzifikaci médií – více platforem s různorodou reklamou, elektronickým obchodem a dalšími možnostmi, jak co nejefektivněji zajistit požadovaný komunikační dopad kampaně.