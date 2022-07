Šéf české pobočky společnosti Httpool z firmy odchází po necelém roce.

„Takže moje malé dobrodružství v Httpool dospělo ke konci,“ napsal Ondřej Pavelek, dosavadní managing director firmy ve čtvrtek 14. července na svůj profil na LinkedIn, tedy na síť, kterou vedle dalších firma ze skupiny Aleph Group v Česku zastupuje a obchoduje. Dalšími platformami jsou Twitter, Tik Tok, Snap, AdColony, Spotify a Tripadvisor.

„Jsem vděčný, že jsem dostal skvělou příležitost rozšířit si znalosti o některých specializovaných sociálních sítích a že jsem mohl dát dohromady skvělý tým s potenciálem dobýt český trh,“ napsal Pavelek a uvedl také důvody, které ho přiměly k odchodu: „Také jsem si opět uvědomil, že korporátní život se pro mě nehodí, protože vždy budu upřednostňovat obchodní výsledky a pohodu v týmu před byrokracií.“

Ondřej Pavelek před tím, než přijal funkci šéfa Httpool, vedl do prosince 2020 skoro pět let oddělení sociálních sítí v agentuře Adexpres, která se stala v roce 2016 součástí Dentsu. Založil a šest let vedl agenturu Bistro Social, která byla také součástí Adexpresu.