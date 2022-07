K pozici chief gowth officer převzal Delacroix i zodpovědnost za marketing, nově se bude věnovat i komunikaci s potenciálními investory.

Firma Sharry, která má centrálu v Praze a vyvíjí software pro nejmodernější kanceláře a kancelářské budovy (PropTech), má po celém světě již více než 160 000 uživatelů. K jejich nárůstu už od dubna roku 2021 přispívá Marc Delacroix, který tehdy do startupu nastoupil jako chief growth officer. Od začátku roku pod něj plně spadá marketingové oddělení, které se od té doby více než zdvojnásobilo. Další rozšiřování se plánuje po nadcházejícím investičním kole. Nově se bude Delacroix věnovat i komunikaci s potenciálními investory.

„Jeho cílem v rámci marketingu je vybudovat mezinárodní tým s globálními zkušenostmi, který by interně plně pokryl performance marketing, PR, eventy, design, social media, outbound marketing, content marketing i brandovou strategii,“ dodala pro MAM Denisa Caldová, PR manažerka Sharry.

Vedle toho je Delacroix odpovědný za optimalizaci a automatizaci procesů a koordinaci mezi odděleními. Jeho pozice byla vytvořena v reakci na rychlý růst, který startup zažívá. Jak společnost uvedla v tiskové zprávě, Delacroix do Sharry přinesl manažerské zkušenosti z předchozích tří mezinárodních technologických startupů, z nichž dva již byly úspěšně prodány velkým nadnárodním společnostem.

„PropTech je segment, který teprve v posledních několika letech začal získávat obrysy. Firmy stále hledají fit produktu na trhu, takže je zde stále prostor na to být standardem na trhu. Je to bitva, která se právě odehrává,“ uvedl Marc Delacroix k byznysu Sharry.

Klíčovými trhy jsou pro startup USA, Velká Británie a EU. Do Sharry v minulosti investovaly desítky milionů korun české fondy Presto Ventures (vedený Přemyslem Rubešem) a J&T Ventures. Právě přes Rubeše se Delacroix seznámil se zakladateli Sharry, kteří ho pro startup získali. „Všichni čtyři zakladatelé jsou stále ve firmě a fungují jako sehraný tým. Je to zkrátka parta přátel, kteří se rozhodli spolu něco postavit. Mnohé startupy mají zakladatele, kteří se poznali relativně nedávno, a to většinou končí špatně a rychle. A ne náhodou to tak tradičně vnímají i investoři. Tady je tomu právě naopak, protože se jedná o velmi silný zakladatelský tým, který se zná od dětství. Navíc se klukům podařilo ještě přede mnou přilákat na palubu velmi zkušené lidi na klíčové pozice,“ dodal Delacroix.

Marc Delacroix se dlouhodobě věnuje vývoji produktů, marketingu, strategii a vnitrofiremním procesům. Svou kariéru začínal jako programátor a grafik ještě na střední škole. Mimo jiné působil jako poradce pro globální marketing Škoda Auto, stratég pro reklamní agenturu Fallon, provozní a marketingový ředitel českého startupu Storyous. Zastával také pozici provozního ředitele českého startupu Woltair nebo provozního ředitele startupu Sapho, který byl za 200 milionů dolarů prodán technologickému gigantu Citrix. Je též spoluzakladatelem portálu jobox.io.