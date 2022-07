Do agentury ze skupiny Publicis Groupe přichází ze Story TLRS. V Leo Burnett doplnil její dosavadní kreativní ředitelku Nikolu Foktovou.

Jan Lesák bude v Leo Burnett působit na pozici creative director a přebírá tým, který dosud vedl Martin Mareš. Ten nedávno společně se Zdeňkem Mikešem z agentury přestoupil do MarkBBDO, kde Mikeš působí jako CEO a Mareš vede kreativní tým.

Mezi klíčové klienty, pro které bude Lesák v Leo Burnett se svým týmem pracovat, patří Philip Morris International, Makro, Nestlé a Benu. „Chci i nadále udržet kvalitu našich výstupů a do budoucna se zaměřit na větší diverzifikaci portfolia klientů. Těším se na spolupráci nejen s Nikolou, ale také s kolegy z naší sítě, kteří se aktivně podílejí na našich projektech – našim ukrajinským CCO, a Jorgem Carlo Nicolo Riommim, kreativním ředitelem pro centrální a východní Evropu,“ uvedl Jan Lesák.

Lesák v oboru působí téměř dvanáct let. Do Leo Burnett přišel z kreativní digitální agentury Story TLRS, kde zastával pozici kreativního ředitele a pracoval pro klienty jako Orlen Unipetrol, mBank, Imperial nebo Henkel. Předchozí zkušenosti má i z agentury Havas, kde působil přes devět let a jako art director se zde podílel na projektech pro klienty Generali, O2, Citroen, Ringier, Savencia nebo Národní Muzeum. Na starost tam měl také BTL komunikaci značky T-Mobile.

„Honza má drive, vysoké nároky, craft a digitální background k tomu. Navíc si skvěle sedíme lidsky, takže se těším, až se spolu vrhneme do příštího tendru,“ řekla kreativní ředitelka Leo Burnett Nikola Foktová.

Obchodní ředitelka Leo Burnett Nastia Ladina k jeho nástupu dodala: „Skvělá kombinace jeho zkušeností, které pokrývají celou škálu reklamních expertíz od ATL, BTL po digital a SoMe jsou velkým přínosem pro naše klienty i celou agenturu. Honza má schopnost dělat skvělé věci, věnovat se kreativnímu týmu a dále ho rozvíjet.“