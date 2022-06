Kubát přišel z agentury Taste a posílil seniorní vedení, které se Marketup chystá brzy ještě rozšiřovat.

Vedení Marketup rozšířil Milan Kubát, který od května zastává pozici ředitele pro growth & business development, kde se postará o růst a rozvoj byznysu agentury. Na obdobné pozici předtím působil téměř tři a půl roku v agentuře Taste.

„Rozumí potřebám CMO, marketingových a brand manažerů a je schopen zkoordinovat přípravu komplexních brandových a komunikačních strategií pro naše zákazníky. Milan má v oboru velmi dobré jméno a po Andrejovi Štukovi je dalším seniorním přírůstkem do našeho management týmu,“ uvedl CEO Marketupu Miroslav Král.

Kubát začínal v roce 1997 u operátora Eurotel (O2), kde působil celkem jedenáct let. Poté přešel do Centrum Holdings, kde se z obchodního manažera během sedmi let posunul až na pozici obchodního ředitele, již zastával i v Economii, která Centrum koupila. Pak se lehce přes rok staral o obchod Slevomatu a později o digitální obchod Burda International.

„V naší agentuře máme ambici vybudovat jeden z nejlepších agenturních týmů na tuzemském trhu a brzy oznámíme další seniorní kolegy, o které se vedení naší agentury rozroste,“ dodává Miroslav Král.